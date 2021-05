Projeto agrícola parceiro da Cenibra produz 100 toneladas de alimentos por ano

Em Ipaba, pequenos produtores rurais têm utilizado terras disponibilizadas pela Cenibra para produzir cerca de 100 toneladas de alimentos por ano. Atuando em conjunto no Projeto Santa Marta, os 139 agricultores familiares se beneficiam da parceria do Instituto Cenibra com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Prefeitura Municipal.

Na parceria, a Cenibra faz a cessão de 68 hectares de área própria para plantio, onde são produzidos milho, mandioca, feijão, bananas e hortaliças. Do preparo e cultivo à colheita e distribuição, a responsabilidade é dos agricultores familiares parceiros, que extraem dessa atividade trabalho e renda para a família. A orientação técnica é feita pela Empresa de Assistência Técnica Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

A produtora agrícola Iolanda Vieira de Barros, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipaba, conta que o carro-chefe da produção local é o milho, cuja colheita deste ano deve render pelo menos 80 toneladas. Outros produtos de destaque são a mandioca (dez toneladas), a banana (cinco toneladas) e o feijão (três toneladas).

A produção serve para abastecer o mercado regional, como feiras, comércios e fazendas. Além disso, o percentual de 10% da produção é repassado diretamente a entidades assistenciais de Ipaba, provendo alimentos para famílias de baixa renda. “A nossa parceria gera muitas coisas boas para o município. A Cenibra tem sido uma mãe para nós, produtores rurais”, elogia Iolanda.

Atualmente, o Instituto Cenibra mantém parcerias agrícolas em cinco municípios: Belo Oriente, Ipaba, Caratinga, Virginópolis e Coluna. São cerca de 225 hectares que beneficiam aproximadamente 380 famílias. A iniciativa gera alternativas de trabalho a produtores rurais e ajuda na fixação da população no campo.