Sebrae abre inscrições para o Sebraetec no Vale do Aço e Rio Doce

O Sebrae Minas mantém inscrições abertas para o Sebraetec nas regiões do Vale do Aço e do Rio Doce. Para se inscrever no programa, o empreendedor deve entrar em contato com a Agência de Atendimento do Sebrae mais próxima ou pelo telefone 0800 570 0800.

Realizado em parceria com o Governo do Estado, o Sebraetec facilita o acesso dos pequenos negócios a consultorias tecnológicas para inovação, visando à melhoria de processos, produtos ou serviços. Mais informações no site do Sebrae.

Por meio do programa, a empresa recebe consultorias em projetos para criação de site, e-commerce, identidade visual, postagens nas mídias sociais, redefinição de layout de loja, melhoria de processos produtivos, entre outros. Os interessados têm 80% dos custos subsidiados pelo Sebrae Minas e arcam com os 20% restantes.

INVESTIMENTO

Neste ano, por meio da parceria entre Sebrae e Codemge, serão investidos R$ 25 milhões em projetos de inovação de Micro e Pequenas Empresas por meio do Sebraetec. A expectativa é que sejam atendidas 6 mil empresas em 400 cidades do estado, até 2022.

Nas regiões do Rio Doce e Vale do Aço, o objetivo é atender 600 empresas, com subsídio estimado em mais de R$ 2 milhões, que serão aplicados nos 121 municípios que compõem o território.

De acordo com o gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, Fabrício Fernandes, a presença digital é uma das principais alternativas de que os empreendimentos dispõem atualmente para superar a crise e dar sobrevida aos negócios. “O Sebraetec atua como um suporte na busca por inovações que viabilizem o crescimento do negócio. O objetivo é formatar e fornecer aos empreendedores uma estrutura cada vez mais específica e direcionada ao enfrentamento dos principais entraves presentes no ramo em que atuam”, ressalta.

Podem participar do programa micro e pequenas empresas (MPE), microempreendedores individuais (MEI) e produtores rurais. São oferecidos mais de 60 produtos, em quatro áreas: Produção e Qualidade, Design, Sustentabilidade e Desenvolvimento Tecnológico. Os interessados têm acesso a consultorias de especialistas do mercado, projetos individuais personalizados e acompanhamento do Sebrae em todo o processo.

No último ano, mais de 2,6 mil empresas de micro e pequeno porte e microempreendedores em todo o estado foram atendidos pelo Sebraetec, totalizando um aporte de R$ 19,5 milhões em projetos de inovação. Para apoiar os pequenos negócios durante o período de crise, o programa criou combos personalizados com soluções mais econômicas, que têm auxiliado as empresas na retomada de suas atividades.