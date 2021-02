Sebrae e AMM realizam webinar com novos prefeitos empreendedores

O Sebrae Minas, em parceria com a Associação Mineira de Municípios (AMM), irá realizar, no dia 9 de fevereiro, a partir das 10h, na regional Rio Doce e Vale do aço, o webinar “Sebrae para Prefeitos Empreendedores – Gerando impactos positivos para o desenvolvimento do seu município”. A ação integra o projeto Desenvolve Minas Gerais, lançado em agosto do ano passado. O encontro tem o objetivo de apresentar o Sebrae como parceiro dos municípios para construção de políticas públicas de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente de negócios.

Durante o encontro virtual, os gestores públicos vão conhecer as ações sugeridas no Guia do Prefeito Empreendedor, elaborado pelo Sebrae Minas, assim como as soluções propostas pelo programa Cidade Empreendedora – outra iniciativa do Sebrae, além de terem acesso a instrumentos de gestão e governança. O público-alvo são prefeitos, vice-prefeitos, secretários de desenvolvimento, vereadores, presidentes de câmaras municipais e demais lideranças e gestores locais.

Para o gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, Fabrício César Fernandes, o Sebrae tem uma variada gama de soluções testadas e aprovadas que serão apresentadas nos webinários, com o objetivo de dar suporte aos novos prefeitos na gestão dos municípios. “Sabemos que é um caminho possível e necessário. Com esse encontro, esperamos incentivar o desenvolvimento econômico nas cidades, por meio de ações a serem implementadas com o apoio de instituições da sociedade civil, empresários e setor público. É um movimento que gera governança e senso de pertencimento, trazendo solidez e melhoria da qualidade de vida da população”, destaca.

Participam do webinário o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles; o diretor técnico do Sebrae Minas, João Cruz; o presidente da Associação Mineira de Municípios, Julvan Lacerda e o gerente Fabrício César Fernandes. A transmissão será pelo canal do Youtube da Associação Mineira de Municípios (AMM).

PROJETO DESENVOLVE MINAS GERAIS

O projeto Desenvolve Minas Gerais foi lançado em agosto do ano passado. Seu principal objetivo é propor estratégias para o desenvolvimento local por meio da mobilização do poder público, iniciativa privada e terceiro setor, criando condições favoráveis de sobrevivência dos pequenos negócios, que são fonte de trabalho e renda em todos os 853 municípios do estado.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e de diversas entidades, como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Tribunal de Contas da União (TCU), Confederação Nacional de Municípios (CNM), Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) e Conselho Regional de Engenharia (CREA-MG).

Serviço:

AMM e Sebrae para Prefeitos Empreendedores – Gerando impactos positivos para o desenvolvimento do seu município

Data: 9 de fevereiro, a partir das 10h

Transmissão pelo canal do YouTube AMM/TV Minas

Programação

10h – Abertura

Carlos Melles – presidente do Sebrae

João Cruz – diretor-técnico do Sebrae Minas

Julvan Lacerda – presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema

10h30 – Painel – A importância de ser afiliado – Serviços, vantagens, cursos, eventos e conquistas municipalistas

11h – Painel – Desenvolvimento Econômico Local – Alessandro Chaves – gerente da Unidade de Articulação para Desenvolvimento Econômico do Sebrae Minas

Instrumentos de Gestão e Indicadores de Desenvolvimento – Felipe Melo – gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas

Governança e Planos de Desenvolvimento – Fabrício César Fernandes – gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço.

12h – Encerramento