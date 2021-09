Sebrae Minas oferece capacitações a empresários de Ipatinga

Para encerrar as atividades do mês de setembro no Vale do Aço, o Sebrae Minas promove, em Ipatinga, oficinas presenciais para capacitar empresários da região. As atividades serão realizadas na Agência de Atendimento do Sebrae Minas (avenida Monteiro lobato, 63, Cidade Nobre). Inscrições e mais informações pelos telefones 0800 570 0800 e (031) 3830-3300 ou na Loja do Sebrae Minas.

No dia 20, às 19h, será realizada a oficina “on-board”. A capacitação tem a proposta de auxiliar os empreendedores a desenvolverem habilidades e competências para lidar com situações reais de mercado a partir de jogos de tabuleiro modernos. O participante irá exercitar suas capacidades de trabalho em equipe, resolução de problemas, formação de times, comunicação, foco e negociação.

No dia 21 será realizada a atividade “TED Talks”, que aplicará, na prática, conceitos do livro de negócios “TED Talks: o guia oficial do TED para falar em público”, visando estimular a criatividade e aumentar o repertório dos participantes. A capacitação irá apresentar os insights e ferramentas de um TED Talks para ajudar os participantes a terem uma comunicação mais efetiva e, assim, desenvolverem novas ideias, produtos, serviços e negócios, além de despertarem empatia e gerarem encantamento no público.

Já a oficina “Descomplicando Finanças”, será ministrada no dia 23 às 18h30. O objetivo é conduzir os participantes a refletirem sobre a necessidade de ter um controle financeiro eficaz, a partir da definição de um plano de contas, com dicas para manter uma boa gestão, apresentação de sistemas e disponibilização de planilha.

PROGRAMAÇÃO:

Oficina on-board – Trabalho em Equipe

Data: 20 de setembro

Horário: 19h

Oficina TED Talks

Data: 21 de setembro

Horário: 19h

Oficina Descomplicando as Finanças Empresariais

Data: 23 de setembro

Horário: 18h30

Inscrições e mais informações: 0800 570 0800 e (031) 3830-3300 na https://loja.sebraemg.com.br/