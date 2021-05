Sebrae Minas promove Demoday Recomece Vale do Aço

No dia 22 de maio, às 9h, o Sebrae Minas transmite ao vivo, pelo YouTube, o Demoday Recomece Vale do Aço, dia de apresentação é um evento de inovação realizado em parceria com a Vale. O evento tem como público-alvo empresários, empreendedores, investidores, professores e estudantes. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente no site da Sympla.

O Recomece Vale do Aço é um programa gratuito de aceleração de startups promovido pelo Sebrae Minas, em parceria com a Vale e executado pela aceleradora Origem By Darwin. A iniciativa visa estimular o empreendedorismo e apresentar soluções criativas e inovadoras para fomentar a retomada da economia e a competitividade dos negócios no pós-pandemia.

Para a execução do projeto, foram lançados três desafios: recuperação financeira das micro e pequenas empresas, geração de renda para os setores de turismo ou cultura e soluções para a educação pública. Doze times selecionados por meio de edital, receberam durante quatro meses mentorias, acompanhamentos e workshops para aceleração das ideias de negócio. No Demoday, os times irão se reunir com investidores e apresentar as ideias e soluções trabalhadas durante a jornada.

Segundo a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva, o programa cumpriu o seu propósito de estimular o desenvolvimento de soluções para transformar o mercado no pós-pandemia. “Após quatro meses de muito trabalho, estamos orgulhosos dos resultados, pois podemos perceber a evolução de cada startup e seu respectivo potencial de impacto social e econômico”, destaca.

Mais informações: https://origem.io/recomece/

Serviço:

Demoday Recomece Vale do Aço (evento on-line)

Data: 22 de maio

Horário: 9h

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/demoday-recomece-vale-do-aco__1136174