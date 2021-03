Sebrae promove oficina sobre redes sociais para negócios

O Sebrae Minas promove, nos dias 5 e 6 de abril, a oficina “Instagram, Facebook e WhatsApp para Negócios”. A oficina será realizada 100% online e terá seis horas de duração. A inscrição custa R$60 reais e pode ser feita pela loja online do Sebrae Minas.

Na capacitação, os participantes irão aprender como utilizar as redes sociais de forma correta e as ferramentas que elas oferecem para atrair o público e aumentar as vendas. “Muitas empresas têm perfis nas redes sociais, mas não sabem como utilizá-los de forma eficaz. A maioria das pessoas que está na internet hoje passa horas nas redes sociais, por isso é fundamental saber como se relacionar com esse público nesses canais”, explica a analista do Sebrae Minas, Paula Bento.

A oficina “Instagram, Facebook e WhatsApp para Negócios” é uma das cinco oficinas que compõem o Digital Biz, um curso do Sebrae Minas para quem deseja melhorar a sua presença e desempenho na web, aumentar as conversões e expandir os resultados do negócio na internet. As inscrições para as outras oficinas serão abertas em breve.

VENDAS PELA INTERNET

O percentual de empreendedores que vendem pela internet vem aumentando desde o início da pandemia. Pesquisa do Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que 68% dos pequenos negócios mineiros utilizam canais digitais como redes sociais, aplicativos e internet em geral para vender seus produtos ou serviços, número que cresceu 5% se comparado a julho do ano passado.

Serviço:

Instagram, Facebook e WhatsApp para Negócios

Dias 5 e 6 de abril – 100% online

Investimento: R$60,00

Inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/21629/digital-biz-instagram,-facebook-e-whatsapp-para-negocios