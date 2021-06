Sebrae realiza Seminário de Alternativas Econômicas Locais de Itabira e Região

O Sebrae Minas realiza gratuitamente no dia 29 de junho, às 17h, pelo canal no YouTube, o Seminário de Alternativas Econômicas Locais de Itabira e Região. A ação vai apresentar as metodologias do Projeto de Reconversão Produtiva em Territórios Minerados, uma iniciativa que propõe ações que visam ampliar as possibilidades econômicas dessas localidades para além das atividades ligadas ao setor de mineração.

São parceiros na realização do evento a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais.

O Seminário tem como público-alvo toda a comunidade dos municípios que compõem as regiões de Itabira e João Monlevade. Serão apresentadas as etapas do projeto, a motivação para sua realização, os principais atores envolvidos, o cronograma previsto para as atividades e as organizações parceiras e coordenadoras.

Será realizada também uma palestra com especialistas que abordarão o histórico da mineração e as perspectivas de futuro para Itabira e região, baseadas em estudos acadêmicos. Por fim, será feita a apresentação do Diagnóstico de Itabira, documento construído com a participação de representantes de todas as instituições que coordenam o projeto. A conferência ainda contará com um espaço de interação com a comunidade, via chat do YouTube, para a coleta de dúvidas e manifestações sobre o tema.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Gina Ambrósio, a participação da comunidade no evento será de extrema importância para o planejamento das ações futuras. “Itabira foi a cidade escolhida para ser o piloto desse projeto, que busca estimular a diversificação econômica nos municípios cuja arrecadação depende em grande parte da mineração. As ações começaram em 2019 e a próxima etapa será o Seminário”, destaca a analista.

RECONVERSÃO PRODUTIVA EM TERRITÓRIOS MINERADOS

De acordo com o Censo 2018, Itabira é 15ª cidade mineira em Produto Interno Bruto (PIB), graças, sobretudo, às atividades de mineração. Tendo em vista os riscos e os impactos que a atividade acarreta à região, foi elaborado o Projeto de Reconversão Produtiva em Territórios Minerados, que pretende auxiliar os municípios a identificarem novas possibilidades de sustentação econômica e desenvolvimento.

Para atuar na redução da dependência da atividade minerária, as entidades realizadoras têm aplicado a metodologia de um programa do Sebrae Minas que é pioneira: o Desenvolvimento Econômico Local (DEL). A ferramenta auxilia gestores públicos e agentes envolvidos com o planejamento econômico dos municípios a criarem ações ancoradas em cinco dimensões do desenvolvimento: capital empreendedor, tecido empresarial, governança para o desenvolvimento, organização produtiva e inserção competitiva.

Serviço:

Seminário de Alternativas Econômicas Locais de Itabira e Região

Data: 29 de junho

Horário: 17h

Local: canal do YouTube do Sebrae Minas

Informações: https://oferta.sebraemg.com.br/reconversao-produtiva