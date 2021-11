A 14ª Semana Global do Empreendedorismo (SGE), maior evento mundial de mobilização empreendedora, está com inscrições abertas para centenas de atividades gratuitas de capacitação e orientação que serão promovidas, em todo país, de 8 a 14 de novembro. O Sebrae coordena a SGE no Brasil e vai oferecer cursos, seminários, palestras, oficinas e outras ações, presenciais e online, com a expectativa de atender milhares de pessoas, especialmente as que começaram a empreender durante a pandemia, movidas pela necessidade. Informações e inscrições pelo site empreendedorismo.org.br

O tema geral da SGE 2021 é Empreendedorismo e inclusão no contexto pós-pandemia. Por isso, as ações do Sebrae na SGE priorizam a disseminação de conhecimentos nas áreas de educação empreendedora, inovação, marketing e vendas, digitalização, acesso a crédito e gestão financeira, entre outros assuntos alinhados a uma nova realidade imposta pela pandemia.

Na microregião de Ipatinga, serão ofertadas quatro atividades gratuitas. No dia 8 de novembro a partir das 18h30 acontece o workshop Como Utilizar o Serviço de Frete para Impulsionar suas Vendas, uma parceria entre o Sebrae Minas e os Correios. A atividade será conduzida pelos consultores, Djalma Pereira Leite e Edvaldo Fernandes Alves. A proposta é fazer com que os participantes conheçam os serviços e benefícios ligados ao envio de mercadoria, e também como obter menor custo com o transporte e como utilizá-lo de forma estratégica em seu negócio.

No dia 9 de novembro, será realizada a oficina Aprenda a Calcular o Preço de Venda, a partir das 18h30, com o consultor do Sebrae Minas Francismar Valadares Silva. O objetivo é apresentar aos participantes noções de gestão financeira e os elementos necessários para formação do preço de venda, por meio de explicações teóricas e atividades práticas.

Nos dias 9 e 10 de novembro, está agendada a palestra “Gestão de Pessoas – Seleção de Equipe e Motivação”, que pretende mostrar aos participantes como o conhecimento e a aplicação de processos estruturados são essenciais para o exercício da gestão de pessoas e para o estímulo ao crescimento de talentos e da empresa. A capacitação, que será conduzida pelo consultor Ademir Silva, será executada em dois municípios: Ipatinga e Belo Oriente, em parceria com a Associação Comercial de Belo Oriente. A atividade também irá tratar a importância do bom relacionamento com a equipe de trabalho, que favorece o ambiente, a sinergia e a cooperação, em busca de resultados positivos.

No dia 9/11 terça-feira, a ação será ministrada a partir das 19h na Associação Comercial de Belo Oriente. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 9296-1594. No dia 10/11 a capacitação será realizada na Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Ipatinga. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 31 3830-3300.

As atividades serão realizadas na Agência de Atendimento do Sebrae Minas (com exceção da ação de Belo Oriente), localizada na avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre, em Ipatinga.

AUMENTO DE EMPREENDEDORES

De acordo com a Global Entrepreneurchip Monitor (GEM) 2020, principal pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, o número de empreendedores em estágio inicial no Brasil alcançou a maior taxa dos últimos 18 anos (23,4%), somando 32,6 milhões de pessoas. Metade desses novos empreendedores abriu o negócio por necessidade. “Os novos empreendedores, principalmente os mais vulneráveis, como as mulheres e os jovens entre 18 e 24 anos, de baixa renda e escolaridade, são os que precisam de mais atenção. Por isso, eles estão sendo priorizados na programação da SGE deste ano”, destaca Marden Magalhães, diretor de Operações do Sebrae Minas.

