Sinpava apresenta projetos customizados do Fiemg Competitiva para associados

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava) reuniu seus associados na última quarta-feira (19), de forma presencial, para apresentação de projetos customizados do Fiemg Competitiva.

De acordo com o analista de projetos, Victor Hugo Maia da Silva, o Fiemg Competitiva é uma iniciativa da Fiemg e do IEL, em parceria com os sindicatos empresariais filiados com o propósito de elevar o patamar competitivo das indústrias por meio de assessorias e capacitações a curto, médio e longo prazo, setorial e transversal.

“Apresentamos ao Sinpava o Programa Fiemg Competitiva 2021 que disponibiliza para as indústrias recursos para que elas possam se tornar cada vez mais essenciais para economia e a sociedade por meio de soluções adequadas às diferentes indústrias e suas diferentes realidades”, explicou.

Os projetos customizados são direcionados aos associados do Sinpava e atendem demandas identificadas, levando em consideração alguns pré requisitos como número mínimo de empresas por ação por meio de consultorias e capacitações: Técnicas, Gestão, Processo Produtivo, Exigências Regulatórias e Mercado, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Tecnológico; Estudos Técnicos e de Mercado podendo ser realizadas de forma presencial e/ou on-line.

Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, acredita que essa é uma excelente oportunidade para as empresas que desejam elevar seu patamar de competitividade. “O programa além de trazer soluções para nossos gargalos, oferece oportunidades em assessorias e capacitações mais pontuais e estruturantes”, pontuou.

Leonardo Pereira, proprietário das Padarias On-line e Primavera Pães, parabenizou a iniciativa do sindicato. “A Fiemg e o Sinpava têm um papel fantástico que muito contribuem para os nossos negócios. O maior desafio é definir assertivamente o time de empresários que têm determinação e visão pra antecipar as tendências, buscar informações de ponta e que tenham um propósito de desenvolver a nossa região”, concluiu.