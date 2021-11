Na próxima quinta-feira (25), das 14h às 17h, será realizada a 4ª edição do Seminário das Organizações Sociais, sob o tema Trabalhando ferramentas de fortalecimento do terceiro setor. A iniciativa, que é da Fundação Aperam Acesita e Aperam BioEnergia, realizada por meio do Sebrae – Microrregião Chapada de Minas, busca fomentar o desenvolvimento do Terceiro Setor oportunizando novas formas de atuação das organizações sociais.

Para abrir o evento serão apresentados os resultados do Trilha ONGs, projeto desenvolvido entre setembro e novembro pela Aperam BioEnergia em parceria com o Sebrae. A iniciativa busca potencializar as atividades do terceiro setor por meio de capacitações, objetivando auxiliar representantes de organizações não governamentais no fortalecimento de suas instituições.

Na programação estão previstas duas palestras e apresentação de um case de sucesso da Associação dos Lavradores e Artesãos de Campo Alegre, da cidade de Turmalina . A primeira, Os gatilhos da automotivação, com Éverton Saulo Silveira. O palestrante é Mestre em Administração pela FEAD-BH , com MBA Gestão de Negócios e Marketing – FASA. Formado em Administração pela UFSJ, Trainer Master Practitioner em PNL, Diretor do Centro Brasileiro de PNL e da Marsell Consultoria, Éverton também é autor do livro “De tirador de pedidos a consultor de vendas”.

Comunicação Assertiva, tema da segunda palestra, será apresentada pelo Analista Técnico do Sebrae Minas, Julian Rodrigues, que atua como gestor de projetos e mentor de negócios há mais de seis anos, com foco em inovação, alta performance nos negócios, desenvolvimento local, vendas e comportamento empreendedor.

O evento, gratuito e online, poderá ser conferido no Youtube da Aperam no Brasil. Os interessados devem se inscrever pelo link http://bit.ly/seminariodasorganizacoes.