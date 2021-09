Usiminas estreia plataforma com podcast sobre finanças e investimentos

O Brasil já conta com 35 milhões de ouvintes de podcast, segundo dados da Associação Brasileira de Podcasters (ABPod). E, para marcar sua entrada em uma das plataformas digitais que mais crescem no país, a Usiminas acaba de lançar a mídia EscutaAí. No episódio de estreia, já disponível em plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, entre outras, um bate-papo esclarecedor – e inspirador – sobre finanças e investimentos.

O convidado especial do programa é o superintendente de Negócios e Pessoas Física da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, Vinícius Brancher, que conversa com o gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas, Leonardo Karam.

Além de reforçar a comunicação corporativa da companhia, a iniciativa com os podcasts pretende contribuir com informações de qualidade para o debate de questões importantes como sustentabilidade, diversidade e inclusão, cultura, mercado e muitos outros temas de interesse. Os interessados podem acessar o EscutaAí pelo link https://bit.ly/usiminas_escutaai