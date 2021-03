Usiminas procura startups para soluções em transporte e cargas

A Usiminas dentro do seu programa voltado para inovação, o InovaAÍ, juntamente ao Fiemg Lab lançam o Usiminas Challenge Fiemg Lab, com foco em inovação aberta e novas tecnologias. Startups de todo o país podem se inscrever, até 10 de março de 2021, para apresentar soluções inovadoras para os dois desafios que uma das maiores siderúrgicas do país propôs: soluções para o monitoramento de correias transportadoras e para o planejamento integrado de cargas.

O Desafio Monitoramento de Correias Transportadoras busca soluções inovadoras que proporcionem um monitoramento para predição de falhas e danos estruturais das correias Flexowell, com o objetivo de ampliar a segurança das pessoas, a eficiência das operações e redução de custos. Já o Desafio Planejamento Integrado de Cargas busca a otimização do fluxo do recozimento ao apoiar a tomada de decisão, integrando, em tempo real, a disponibilidade de cargas, fornos e resfriadores, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional, a disponibilidade produtiva e a visibilidade do processo.

Os times selecionados terão a possibilidade de contratação para realizar testes industriais remunerados em ambientes reais de operação, trabalharão junto a equipes experientes, uma vez validada a solução, terão ainda a possibilidade de contratação definitiva e escala de fornecimento, além de apoio logístico para participação.

Serviço:

A iniciativa tem o objetivo de criar uma interação do time técnico da Usiminas com os interessados em participar do Challenge FIEMG Lab. As inscrições podem ser feitas pelo endereço bit.ly/webinar-usiminas-challenge.

Confira o cronograma do Usiminas Challenge FIEMG Lab

Inscrições até 10 de março.

Anúncio das selecionadas: 24 de março. Serão selecionadas até quatro (4) soluções por desafio para participação da próxima fase.

Nivelamento técnico: de 25 de março a 23 de abril. Haverá o nivelamento de conhecimentos e expectativas, construção das propostas de fornecimento das soluções.

Prova de conceito (POC): de 31 de maio a 30 de julho. Serão feitos testes industriais das tecnologias selecionadas, de acordo com os parâmetros aprovados nas propostas construídas na fase de imersão.

Dúvidas ou informações pelo endereço https://fiemglab.com.br/challenge/usiminas/ ou e-mail challenge@fiemglab.com.br.