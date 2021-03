Usiminas registra aumento de produção e vendas em 2021

A Usiminas divulgou números relativos à produção e vendas de sua unidade de siderurgia. Os dados se referem ao período entre o dia 1º de janeiro e 20 de março de 2021.

A produção total de laminados no período foi de 1.109 mil toneladas, 19% acima da média diária do 1T20, 13% superior à média diária do 4T20 e 39% superior à média diária de 2020. Já a produção de placas foi de 680 mil toneladas, representando um aumento de 2% em relação à média diária de 1T20, 4% superior à média diária do 4T20 e 14% superior à média diária de 2020.

As vendas da unidade também seguem em patamares superiores aos registrados no ano passado. Foram vendidas no período 1.076 mil toneladas. O resultado está 18% acima da média diária do 1T20, além de ser 10% superior à média diária do 4T20 e 34% superior à média diária de 2020.

Do total de vendas, o mercado interno segue respondendo pela maior fatia. Foram 1001 mil toneladas, ou 93% do total, destinadas a empresas situadas no Brasil, um número 28% acima da média diária do 1T20, 7% superior à média diária do 4T20 e 40% superior à média diária de 2020. Os 7% restantes, 75 mil toneladas, foram vendidas no mercado externo, sendo destinadas, principalmente, para clientes nacionais com cadeias produtivas no exterior.

“Nesse momento, a Usiminas segue empenhada em atender a seus clientes em todo o Brasil. Já desde o final do ano passado, temos ampliado nossa produção para níveis superiores aos registrados no período pré-pandemia. Também seguimos com patamares bastante elevados de vendas internas, acima dos padrões de anos anteriores, de modo a suportar a produção da indústria nacional”, avalia Sergio Leite, presidente da Usiminas.