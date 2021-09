Usiminas sobe no rating de classificação de risco da Standard and Poor’s (S&P)

A Usiminas subiu no rating de risco da Agência Internacional Standard and Poor’s (S&P). O relatório divulgado no mês de setembro mostra que a companhia elevou a sua classificação para AAA na escala nacional e BB na escala global.

O triplo A é a avaliação máxima de crédito no nível nacional, o que posiciona a companhia entre uma das mais seguras do Brasil, na capacidade de honrar compromissos financeiros. Já o rating BB, na escala global, coloca a empresa com uma nota superior à do próprio país.

“O relatório ressalta o excelente momento que a Usiminas vive, com resultados fortes e robustos, tanto na Siderurgia quanto na Mineração. Exalta, ainda, a forte posição financeira, liquidez e a posição do caixa”, detalha Sergio Leite, presidente da Usiminas. Ele aponta ainda que a agência dá outro grande destaque para questões ligadas à governança. Segundo ele, essa categorização reforça o protagonismo da Usiminas na indústria do aço em um cenário tão desafiador, como o imposto pela pandemia da Covid-19.