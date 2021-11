A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) de Minas Gerais, avança em prospecções globais com o objetivo de atrair investimentos para o Estado e gerar mais emprego e renda aos mineiros.

Foi realizada uma reunião, na quarta-feira (24), no prédio Gerais da Cidade Administrativa, com gestores da Sede e uma delegação diplomática e empresarial da Coreia do Sul. Participaram do encontro o adido comercial da Embaixada da República da Coreia, Hyunjin Kim, a assessora técnica Larissa Feitosa, e a subsecretária de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas (Subinvest), Kathleen Garcia. Gestores da Sede apresentaram ao grupo projetos e ações relacionados aos setores de energia, logística e mineração.

PARCERIA

Além de estabelecer contatos iniciais para a apresentação de projetos do Estado, a visita criou oportunidades de incremento do intercâmbio comercial entre Minas Gerais e Coréia do Sul, de acordo com a subsecretária Kathleen Garcia, que também salientou o interesse dos empresários e diretores da Korea Development Bank, da Korea Trade Insurance Corporation e da Posco International em promover efetiva parceria com o Governo de Minas e estabelecer negócios no estado.

“A reunião com a delegação Sul Coreana foi muito produtiva. Pudemos esclarecer a diretriz do atual Governo, que reforça o acolhimento às empresas que querem produzir, investir, gerar negócios e empregos em Minas Gerais. Nesse contexto, ficou claro o interesse por parte da Coreia do Sul em aprofundar em áreas de concessão do Estado, como rodovias e ferrovias, bem como em empresas na área de mineração”, enfatizou Kathleen Garcia.

ATRAÇÃO RECORDE

Para reforçar o ciclo virtuoso de atração de investimentos realizado pelo Governo de Minas, o diretor de Atração de Investimentos da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), Ronaldo Barquette, apresentou os números recordes da agência, que atingiu R$ 58,2 bilhões em volume de atração de investimentos em Minas Gerais, no curto período de nove meses – de janeiro a setembro deste ano –, superando o recorde anual de R$ 56 bilhões alcançado em 2019.

“Os maiores setores de atração de investimentos do estado são energia (35,6%), seguido por mineração (23%) e automotivo e autopeças (17%), entre outras áreas”, acrescentou o gerente de Comunicação Social e Institucional da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), Carlos Romualdo.

POTENCIAIS NEGÓCIOS

O superintendente de Política Minerária, Energética e Logística da Sede, Marcelo Ladeira, ressaltou o potencial mineral de Minas Gerais e a importância do Plano Estadual de Mineração (PEM), instrumento de orientação de políticas para o setor mineral que foi elaborado pela equipe da Diretoria de Mineração, em 2020, e passará por atualizações periódicas.

Já a diretora de Desenvolvimento Logístico, Renata Muinhos, abordou aspectos relacionados ao contexto de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo do estado e enfatizou a localização estratégica de Minas Gerais, que também possui a maior indústria siderúrgica do país, com unidades produtivas operadas por importantes fornecedores do setor ferroviário, como Usiminas Mecânica, Gerdau e Vallourec.

“Três importantes concessionárias ferroviárias operam em Minas Gerais: Vale, VLI e MRS, além disso o estado abriga a segunda maior malha ferroviária do Brasil, com quase a mesma extensão de São Paulo, que ocupa o primeiro lugar. A quantidade de cargas transportadas por ferrovias no estado (Toneladas Úteis – UT) e a vazão da rede (Toneladas Úteis por Quilômetro – TKU) representam 40% e 28%, respectivamente, do total nacional”, afirmou Renata.

Ao fim da reunião, o resultado foi positivo. “Pode-se considerar um pontapé no estreitamento das relações entre Coréia do Sul e Minas Gerais, uma vez que já ficou acertado que será criado um canal de comunicação com a embaixada a fim de subsidiar informações relevantes para que empresários sul-coreanos possam participar de processos licitatórios, promover investimentos em nosso estado e intensificar as relações comerciais”, conclui a subsecretária Kathleen Garcia.