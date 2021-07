WR Construtora lança seu mais novo empreendimento no Horto

Capricho e cuidado em cada detalhe. Assim nasce um conceito único, para quem deseja morar com total conforto no coração do Horto, em Ipatinga. É assim que a WR Construtora apresenta ao mercado o Unique, seu mais novo empreendimento no bairro com o metro quadrado mais valorizado do Vale do Aço.

Com luxo e estilo que prometem encantar o cliente desde a fachada e o hall de entrada, o Unique terá 15 pavimentos, com um apartamento por andar. Um ambiente exclusivo e planejado para o bem estar de toda a família, com três quartos suítes, espaço para closet, ampla sala de estar e TV integrados, além de cozinha, área de serviços e varanda gourmet com churrasqueira a carvão.

Não por acaso, a família do empresário Gil Milbratz e da médica Emanuela Morello, com os filhos Ísis, Mia e Tom, estrela a campanha do Unique, mostrando que há muitos motivos para celebrar as conquistas da vida em um lar todo especial. “Somos parceiros e clientes WR. E nesses anos todos, vemos que a qualidade e a confiança sobre a construtora só reforçam as vantagens de se investir em um WR”, destacam o casal.

Para quem deseja ainda mais espaço, o Unique conta ainda com uma cobertura única para curtir a vida como ela merece. São 310 m² de área privativa em dois andares, quatro quartos com suíte e três vagas de garagem, além de uma exclusiva área de lazer aberta com piscina.

“O Unique traz a exclusividade que o cliente busca no Horto, na rua Palmeiras, 650. Um apartamento por andar, totalmente seu, para aproveitar o melhor do bairro, com o máximo de requinte e conforto. Um WR único, à altura dos seus sonhos”, reforça Wallace Barreto Simão, diretor da WR.