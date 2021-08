Ação Educativa abre mais vagas para curso de formação para professores

Na próxima quinta-feira (26), às 19h, os educadores têm mais um encontro, por meio da plataforma Zoom, com a mentora Flávia Vivacqua, de São Paulo (SP), no curso “Coaprendizagem desenvolvendo habilidades para fazer junto”. O curso apresenta aulas teórico-práticas de como aprender e aperfeiçoar habilidades pessoais e coletivas que permitam desenvolver inteligência relacional e colaboração para uma cultura regenerativa. O Programa de Formação de Professores tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Inscrições e informações sobre o curso pelo e-mail acaoeducativa@usiminas.com e telefones (31) 3822-2215 e (31) 98437-3330. O link para acesso à plataforma será enviado pela equipe da Ação Educativa até o dia do segundo módulo.

Flavia Vivacqua traz sua experiência de mais de 25 anos para o curso, que já reuniu participantes de todo o país no primeiro módulo, realizado no dia 19/08. A palestrante é educadora, facilitadora, mentora e terapeuta sistêmica fenomenológica, especialista em evolução de grupos, colaboração e culturas regenerativas, com nove certificações em diferentes metodologias colaborativas e tecnologias sociais.