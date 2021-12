Mais uma turma, a última deste ano, participou na tarde da quarta-feira (8), da formatura do Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas, em Timóteo. Ao todo, foram contemplados pelo programa 1.225 alunos de 53 turmas das 23 escolas participantes, entre municipais, estaduais e particulares. Neste semestre, foram contempladas 27 turmas da rede municipal, atendendo 650 alunos.

“Em mais um ano comemoramos juntos, com a nossa comunidade e parceiros, uma nova formatura do Proerd, esse programa da Polícia Militar que se traduz numa intervenção educativa, preventiva, de grande sucesso, cujo o objetivo é instruir crianças com informações e habilidades necessárias para viverem de maneira saudável, longe das drogas e da violência”, destaca o comandante do 58º Batalhão da Polícia Militar sediado em Coronel Fabriciano, tenente-coronel Luiz Carlos Magalhães.

Tradicionalmente, em cada formatura, a Polícia Militar premia os alunos que se destacaram na criação de redações sobre seus aprendizados em sala de aula. O evento realizou a premiação dos alunos contemplados com as redações vencedoras do primeiro e do segundo semestre. Três estudantes levaram para casa uma bicicleta e os demais destaques nas redações receberam medalhas e brindes. Ficando em 1º lugar, a aluna Nicoly Silva Miranda, da Escola Municipal Professora Maria Aparecida Martins Prado – MAMP, de Timóteo, foi uma das premiadas. “O Proerd mostrou a importância aos nossos alunos de tomar boas decisões, conduzir suas vidas de maneira segura e saudável, longe das drogas e da violência. Neste ano, as aulas foram online. Mesmo assim, proporcionaram um aprendizado significativo para os nossos alunos, por meio de um diálogo simples e objetivo entre escola, Polícia Militar e familiares dos alunos”, celebra o diretor da MAMP, Edson José de Morais.

A tarde ainda foi marcada pela despedida do instrutor do Proerd, sargento Vanderlei. Há sete anos, o militar vinha conduzindo o programa na região e se tornou um ícone para a garotada. O militar entra agora para o quadro de veteranos da Polícia Militar. “Pra mim foi uma experiência ímpar, maravilhosa, saber que estamos ajudando tantas crianças e adolescentes a tomarem decisões seguras e responsáveis em suas vidas. Agradeço aos parceiros que estiveram com toda a equipe do Proerd durante esses anos e que estarão mantendo esse trabalho de agora para frente”, comenta o sargento.

O Proerd é realizado em Timóteo, Jaguaraçu e Marliéria pela PMMG, com a parceria da Prefeitura de Timóteo, Fundação Aperam Acesita, Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Fundação Emalto e Roraty Club de Acesita.

“O Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar e seus parceiros. Para nós, concluir mais um ciclo ao lado de todos que apoiam iniciativas como esta é muito gratificante”, relata o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

COOPERAÇÃO

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste num esforço cooperativo da Polícia Militar, Escola, Família e Parceiros, visando preparar crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na autocondução de suas vidas, a partir de um modelo de tomada de decisão. Por meio de atividades educacionais em sala de aula, o policial militar devidamente capacitado ensina aos jovens as estratégias adequadas para tornarem-se bons cidadãos, resistir à oferta de drogas e ao apelo da violência. Com ações direcionadas a toda a comunidade escolar e aos pais/responsáveis, o Proerd também promove a inclusão da família no processo educacional e de prevenção.