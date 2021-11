Alunos do Colégio São Francisco Xavier (CSFX), de Ipatinga, se destacaram na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), edição 2021. Mais uma vez, estudantes da instituição mostraram seus conhecimentos e talentos e conquistaram outro grande feito, foram três medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. O esforço, disciplina, dedicação e o apoio docente têm sido a fórmula do sucesso de alunos do CSFX.

A ONC é uma promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e tem como objetivo despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais, além de identificar estudantes com grande habilidade e incentivar seu ingresso nas áreas cientificas e tecnológicas. Ela tem a participação de cinco instituições científicas: a Sociedade Brasileira de Física (SBF), a Associação Brasileira de Química (ABQ), Instituto Butantan, Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Um dos medalhistas é o aluno Rafael dos Santos Soares, do 3º ano do ensino médio do CSFX. Apaixonado por competições escolares e muito dedicado aos estudos, Rafael já foi medalha de prata na Olimpíada de História no ano passado. “Embora estude muito, fiquei surpreso com a minha vitória. O nível das provas estava muito difícil e ela abrange vários conhecimentos. É uma sensação indescritível a de ganhar pela primeira vez o ouro. Estou muito feliz e minha família também. Essa é uma conquista que veio de muito empenho, e, é claro, da ajuda que tivemos dos nossos professores. Eles foram fundamentais nesse processo”, comemora.

Rafael explica que intensifica os estudos para as competições. “Eu estudo em média três horas por dia em casa, mas acabo estudando um pouco mais, faço muitos exercícios de testes passados e tiro dúvidas com os professores do Colégio”.

A professora de ciências e biologia do Colégio São Francisco Xavier, Daniellen Martins Vieira Salvador, explica que a Olimpíada Nacional de Ciências envolve os conhecimentos das áreas das ciências naturais como física, química, biologia e humanas. “É uma competição forte, que estimula os alunos e ajuda a expandir o conhecimento, a abrir a mente. Ela proporciona grande aprendizado que vai além do saber, mas passa também pelas relações interpessoais, já que os alunos têm vivências com alunos de outras regiões”.

Segundo Daniellen, a participação dos alunos foi muito positiva. “Sabemos do potencial dos estudantes do colégio, mas ficamos surpresos com o alto índice de inscrições. Temos que levar em conta que estamos em uma pandemia e que durante muito tempo tivemos aula on-line, mas isso não desanimou os nossos estudantes”, comemora.