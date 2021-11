A Aperam South America receberá inscrições de estudantes interessados em participar do Programa de Estágio de Férias Aperam até o próximo dia 28 de novembro. O estágio será iniciado em janeiro de 2022.

As vagas para Timóteo são destinadas a alunos(as) de Engenharia de Produção, Metalúrgica, Mecânica, Materiais, Elétrica ou Automação Industrial. É necessário ter disponibilidade para realizar o estágio presencialmente e estar cursando, no mínimo, os dois últimos anos da graduação.

BENEFÍCIOS

Os estudantes selecionados para o Estágio de Férias em Timóteo receberão bolsa de R$ 1.250,00, além de alimentação na empresa, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, vale transporte, equipamentos de proteção individual e uniforme. A carga horária é de 6 horas diárias e não haverá custeio de hospedagem durante o estágio.

As etapas do processo seletivo serão: Triagem de currículos, Painel com os Gestores, Avaliação Médica e Documentação.

Serviço:

Programa de Estágio de Férias Aperam 2022

Unidade: Aperam South America – Timóteo

Período de inscrições: de 18 a 28 de novembro de 2021

Inscrições e mais informações:

www.chances.com.br/carreiraielfiemg/programa/estagiodeferiasaperam2022