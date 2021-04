Aulas serão retomadas em Timóteo a partir do dia 12

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo anunciou nesta sexta-feira (9) que aulas na rede de ensino serão retomadas a partir da próxima segunda-feira (12). O ensino será realizado de forma remota em todas as instituições situadas no município. Na manhã desta sexta-feira foi realizada uma reunião com os diretores escolares para alinhar as informações e organizar o reinício das atividades escolares.

“A Secretaria tem se mobilizado para definir a melhor estratégia a ser adotada em razão da pandemia por Covid-19, sem prejuízo para os alunos e demais servidores da Educação”, citou a subsecretária Márcia Lessa, explicando que o trabalho administrativo e de conservação nas escolas, por sua vez, será feito presencialmente.

De acordo com a Secretaria de Educação, com o retorno do ensino remoto, os educadores ministrarão as aulas pelas redes sociais (Whatsapp ou Telegram) e os alunos desenvolverão as tarefas por meio de Blocos de Atividades em conformidade com o Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG).

“O processo de ensino se dará com orientações em vídeos, pôsteres, áudios e textos elaborados pelos professores para minimizar as dificuldades dos alunos. Na Educação Infantil, a interatividade e a criação dos vínculos entre professores e alunos ocorrerão com propostas lúdicas de educação física e brincadeiras que proporcionem conhecimento e aprimoramento das habilidades motoras”, esclareceu Márcia Lessa.

Para o secretário de Educação, José Vespasiano Cassemiro, Professor Vespa, o ideal era retomar a normalidade com aulas presenciais, mas o contexto epidemiológico resultado da pandemia requer cuidados ainda maiores.

O ano letivo da rede municipal de Timóteo foi desenvolvido na modalidade híbrida até 8 de março de 2021, mas acabou suspenso em virtude da onda roxa decretada pelo Governo Estadual em virtude do agravamento da pandemia pelo coronavírus. Por orientação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, a retomada das aulas híbridas, ou seja, mesclando aulas presenciais e remotas, se dará quando os índices epidemiológicos permitirem.

Dúvidas ou esclarecimentos sobre a volta às aulas o telefone de contato é o 3847-4867, de 12h às 18h.