Aulas serão suspensas por 14 dias em Timóteo

O agravamento da pandemia por Covid-19 com o consequente aumento de números de casos de contaminação em Timóteo obrigou o município a suspender as aulas na rede municipal de ensino e particular por um período de 14 dias a partir de terça-feira (9). Após essas duas semanas de paralisação uma nova avaliação sobre a situação será realizada em conjunto com o Comitê de enfrentamento à Covid-19. As aulas remotas também serão suspensas.

“O avanço nos números de monitoramento da Covid-19 em Minas Gerais e em nossa cidade demonstram a consequência das aglomerações em feriados prolongados. Aconteceu algo parecido após o feriado de Ano Novo e agora, depois do Carnaval. Estamos com o maior quantitativo de moradores em isolamento domiciliar”, ponderou o secretário municipal de Educação, José Vespasiano Cassemiro, o professor Vespa, que no domingo encaminhou um texto aos diretores de escolas.

Em face dos dados epidemiológicos, professor Vespa argumentou a sua preocupação em relação ao avanço do vírus e adiantou que nesta segunda-feira irá apresentar a solicitação de suspensão das aulas durante reunião extraordinária do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que acontece às 17h30.

A situação dramática do sistema de saúde do Vale do Aço, com a redução de leitos de UTI e a transferência de pacientes para outras cidades reforçou o posicionamento da Secretaria de Educação pela suspensão das atividades escolares. Na sexta-feira, por exemplo, somente no Centro de Referência à Covid-19 de Timóteo foram atendidas cerca de 200 pessoas, acendendo o sinal vermelho e indicando que a nova variante do novo coronavírus, que é mais agressiva e possui maior velocidade de transmissão, já está circulando na região. A UPA Geraldo dos Reis Ribeiro também registrou uma sobrecarga de pacientes muito acima do normal no fim de semana que passou.

Nas últimas duas semanas, desde a retomada das aulas no dia 22 de fevereiro, foram realizadas diversas vistorias in loco nas escolas atestou que os protocolos sanitários estavam adequados à retomada das atividades. Estiveram nas escolas o próprio secretário de Educação, os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e os vereadores que fazem parte da Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia, Cultura, Depostos, Lazer e Turismo da Câmara Municipal.

“Peço paciência e o apoio dos pais de alunos e da população em geral, pois sempre dissemos que se houvesse uma situação adversa poderíamos rever a questão da retomada das aulas. Essa é a situação, infelizmente, que estamos vivendo nesse presente momento. Em função disso decidimos pela suspensão de todas as atividades escolares. Daqui a quatorze dias vamos nos debruçar novamente sobre os números da pandemia para decidir o que fazer”, reiterou professor Vespa.