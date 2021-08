Bernoulli aposta em startups para transformar a educação

O Bernoulli Educação quer ampliar os seus ativos digitais, de forma colaborativa e cocriativa por meio do seu hub de tecnologia educacional – Spot b, e por isso está em busca de startups que queiram desafiar o status quo e transformar a educação por meio da tecnologia. O objetivo é fomentar e investir no desenvolvimento de startups educacionais (EdTechs) que possam impactar positivamente a educação no Brasil.

A partir do Spot b, o Grupo está com uma iniciativa de Startup Hunting para captar startups que tenham projetos transformadores na área da educação que se conectem com o propósito do Bernoulli de promover soluções para as necessidades de crianças e jovens, e de todos aqueles que contribuem para o ecossistema educacional.

O diretor executivo do Bernoulli Sistema de Ensino, Tiago Bossi, ressalta que o grupo acompanha as transformações digitais que impactam no dia a dia dos alunos. “Como as mudanças estão cada vez mais rápidas, temos que acelerar a nossa inovação e apresentar soluções ainda mais conectadas e que possam fazer sentido para o aluno, bem como para a gestão escolar e para o mercado de educação”, diz.

De fato, o uso da tecnologia como ferramenta de aprendizagem já é uma realidade no Grupo para mais 160 mil estudantes no Brasil e no Japão. Um exemplo é o Meu Bernoulli, um ambiente virtual de aprendizagem que amplia a experiência dos alunos por meio recursos digitas, além da irreverência da Ulli, a inteligência artificial”, observa o gerente de tecnologia educacional do Bernoulli, Alex Rosa.

A CAPTAÇÃO JÁ COMEÇOU, VEJA COMO PARTICIPAR

O Programa de Startup Hunting terá duração de seis meses, e é realizado em parceria com a iconee — parceira Bernoulli no movimento de inovação. Novas formas de ensino, ferramentas para instituições e plataformas para educação são as frentes de trabalho que serão desenvolvidas. Para participar, os interessados devem se inscrever até o fim de 2021, submetendo seu Pitch Deck, por meio do link a seguir: https://sistema.bernoulli.com.br/spotb.

SOBRE O BERNOULLI EDUCAÇÃO

O Bernoulli Educação acredita que se o olho brilha, muda tudo. Afinal, o Grupo tem como propósito despertar em cada aluno a vontade e a alegria de aprender. O Bernoulli prepara os estudantes para serem protagonistas do próprio futuro.

Fundado no ano 2000, o Bernoulli Educação é consolidado como um dos grupos educacionais de maior destaque no Brasil. É formado pelo Bernoulli Go, Colégio e Pré-Vestibular Bernoulli, com unidades próprias em Belo Horizonte e Salvador. Também integra o Grupo, o Bernoulli Sistema de Ensino que desenvolve soluções didáticas utilizadas por mais de 600 escolas parceiras em todo o país, entre elas estão as 10 das 50 melhores escolas do Brasil no Enem.

O Colégio Bernoulli de Belo Horizonte é 1º lugar do Brasil no Enem por seis anos. E o Colégio Bernoulli de Salvador é 1º lugar da Bahia, há três anos, entre as escolas com mais de 60 alunos. Esses resultados são reais, sem segregar alunos em turmas especiais para alcançar alta performance.