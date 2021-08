Bombeiro nas Escolas é lançado em Timóteo

Bombeiro nas Escolas é o nome do projeto inédito em andamento nas escolas de Timóteo. A iniciativa vem sendo desenvolvida presencialmente, formato viabilizado com o retorno das aulas híbridas, cumprindo todos os protocolos de segurança para a não propagação do coronavírus.

O projeto objetiva promover uma educação preventiva para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental e também para os professores, a partir da ministração de conteúdos sobre resguardo e redução de sinistros. Além dos temas, a metodologia é outra aliada do projeto no sentido de despertar uma mentalidade prevencionista.

“Pra gente é uma alegria, a concretização de um sonho, realizar o Bombeiro nas Escolas, com a inclusão desse profissional na vida escolar dos profissionais da educação e principalmente dos alunos. Nesse primeiro contato, tivemos a satisfação de obter um retorno muito bacana da equipe escolar e dos estudantes”, sublinha o Tenente Mafra.

O projeto, com o status de piloto, está sendo desenvolvido na escola Municipal de Timóteo e ainda esse ano beneficiará mais duas escolas. “Esse é o primeiro passo, pois nosso sonho é atender todas as escolas do município no ano de 2022. Queremos que os professores e alunos apliquem esse conhecimento no ambiente escolar e, mais que isso, levem esse conhecimento para a comunidade”, pontua Mafra.

“Para nós é uma satisfação poder firmar parceria com o Bombeiro Militar em mais uma ação de prevenção e neste momento atuar nas escolas é muito importante. Além disso, esse projeto vem de encontro com as premissas em relação a Saúde e Segurança da Aperam. Sabemos que os cuidados de prevenção à Covid-19 precisam ser mantidos, que precisamos estar sempre em alerta, mas dentro das possibilidades deste momento, estamos felizes com a possibilidade de retomar nossos projetos da nova rotina escolar”, destaca o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

A professora de português, Kely Cristina Taveira Martins, atua na educação há quase 20 anos. Para ela, a prevenção é o melhor caminho para se evitar casualidades. “A escola é considerada um dos locais com maior número de acidentes envolvendo crianças e adolescentes. Com a cultura de prevenção, é possível evitá-los. Esta ideia também se aplica ao combate de incêndios, tipo de ocorrência muito comum nesta época do ano, infelizmente. Diante disso tudo, tenho a certeza de que a realização desse projeto será uma oportunidade de grande aprendizado para todos nós da Escola Municipal de Timóteo”, destaca.

Aluna da Escola Municipal de Timóteo, Maria Cecília, de 12 anos, integra a primeira turma do Bombeiro nas Escolas. Para ela, “voltar às aulas presenciais foi muito bom, pois estava ficando triste e desmotivada longe da escola. O projeto é bastante interessante, tenho aprendido muitas coisas, informações importantes que serão úteis para o resto da minha vida”, finaliza.

O Bombeiro nas Escolas é realizado pela Fundação Aperam Acesita, juntamente com a Prefeitura Municipal de Timóteo e Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano e o 11º BBM/1ª Cia Op/7º Pelotão de Bombeiros.