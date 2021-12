As atividades do projeto piloto Bombeiro nas Escolas acabam de ser encerradas superando as boas expectativas de seus realizadores, a 11º BBM / 1ª Cia Op / 7º Pelotão de Bombeiros – Timóteo, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em parceria com a Fundação Aperam Acesita, Prefeitura Municipal de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano.

O projeto foi aplicado aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de três escolas de Timóteo (municipal, estadual e particular), além de capacitar, de forma básica, professores e funcionários para a execução de medidas e ações de prevenção de acidentes e desastres. Ao todo, o projeto envolveu 129 profissionais da educação e 210 alunos.

“Encerramos o projeto Bombeiros na Escola com a sensação de dever cumprido. Mesmo diante de um cenário totalmente adverso e desafiador que a pandemia impôs, com amor e carinho chegamos ao final desta etapa graças ao empenho e dedicação de todos os parceiros envolvidos com a ação”, relata o 1° tenente Joel Faria Mafra Júnior, comandante do 7° Pelotão / 1ª Cia / 11° BBM, da cidade de Timóteo

O Bombeiro nas Escolas é um projeto que consiste em orientar a comunidade escolar sobre os procedimentos necessários em casos de acidentes domésticos, incêndios, dentre outras situações adversas, além de atitudes de prevenção a esses eventos.

A vice-diretora da Escola Estadual Leôncio de Araújo, Izabel Bretas, destaca que “os treinamentos de primeiros socorros e prevenção de acidentes foram uma grande oportunidade para os profissionais e alunos aprenderem sobre atitudes simples que podem evitar ocorrências, tanto em nossas casas quanto na escola ou em qualquer lugar que se fizer necessária aplicação desses conhecimentos. Saber como se portar diante dos acidentes também é fundamental”.

“Considerando a saúde e a segurança como um valor fundamental, a Aperam e a Fundação Aperam não medem esforços na propagação de boas práticas aliadas a essas frentes. Iniciativas como o Bombeiro nas Escolas reafirmam nossas práticas internas como empresa, compartilhando os mesmos princípios com a comunidade escolar, que replica esse aprendizado com outras pessoas da comunidade, como pais e familiares”, observa o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Segundo o Tenente Joel Mafra, o sucesso alcançado neste ano vem assegurar a continuidade do projeto em 2022. “Vamos nos manter focados na difusão da cultura da prevenção, como meio de transformação da sociedade, preparando as pessoas a responderem adequadamente às emergências, não só no ambiente escolar”, finaliza o Bombeiro.