A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, orienta os pais de alunos para o Cadastramento Escolar do ano de 2022, que será realizado via internet no período de 17 de Novembro a 10 de Dezembro deste ano, no site (http://www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br).

No ato da inscrição, os pais precisarão ter em mãos todos os documentos do aluno digitalizados, principalmente a certidão de nascimento e indicar três escolas dentro do seu zoneamento escolar.

Deverão ser cadastrados os alunos que ingressarem no primeiro ano do Ensino Fundamental, que completarem seis anos até 30/06/22, desde que comprovem matrícula e frequência na educação infantil em 10/10/18. E ainda, aqueles que irão ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental com seis anos completos ou a completar até 31/03/22.

Poderão ser cadastrados os alunos que desejam se transferir da rede particular para a rede pública em qualquer série do ensino fundamental e também aqueles do 5º ano e 9º ano que estudam em escola que não têm continuidade de estudo na série seguinte. A regra também serve para os que pretendem retornar os estudos no Ensino Fundamental, Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O encaminhamento para a matrícula será realizado de acordo com a disponibilidade de vagas de cada escola e será divulgado no site www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br no dia 20 de Dezembro de 2021. A matrícula ocorrerá no período de 20/12/2021 a 14/01/2022, na escola para qual o aluno foi encaminhado.

É importante ressaltar que as escolas divulgarão amplamente junto à comunidade escolar, todas as orientações sobre o cadastramento, dando suporte aos pais ou responsáveis para realizar o mesmo, caso tenham dificuldade no acesso ao site.

Todas as escolas da rede municipal de ensino serão polo de cadastramento e terão o seu horário de funcionamento organizado para atender aos pais e/ou responsáveis, caso seja necessário.

O município de Timóteo aderiu ao Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) do Governo do Estado, sendo, portanto, todas as ações para cadastro e matrícula do aluno via internet de inteira responsabilidade dos pais. Mais informações pelo (31)3847-4762.