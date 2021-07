Circuito Educacional abre vagas para capacitação de educadores em Timóteo

A Fundação Aperam Acesita buscando alternativas, diante dos desafios apresentados durante o período de pandemia, vem em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, Superintendência Regional de Ensino e comunidade escolar desde o ano passado, fomentando novas ferramentas e promovendo novos debates e capacitações de acordo com o cenário atual.

Será realizado nos dias 17, 24 e 31 de agosto, das 19h às 20h30, o Circuito Educacional. A iniciativa tem como intuito capacitar educadores do Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha, por meio de encontros on-line, para discussão de pautas que integram o dia a dia da comunidade escolar. Serão trabalhadas as temáticas: Inteligência Emocional, Metodologias Ativas, Planejamento e Avaliação.

O primeiro encontro será ministrado pela psicóloga, especialista em psicopedagogia, Especialista em Inteligência Emocional e Mestre em Qualidade de Vida na Terceira Idade, Alcina Gonçalves. O segundo será conduzido pela professora Mairone Sá, que atua com treinamento de foco, atenção e iniciação à cultura digital de adultos. Encerrando, a pedagoga e neuropsicóloga, Luciana Pena, que irá abordar os temas de planejamento e avaliação. Os encontros serão mediados pela psicanalista e doutoranda em Psicologia Social, Psicopedagoga e Pós Graduada em Educação Especial, Marli Andrade.

A iniciativa faz parte do Programa Melhoria da Qualidade de Ensino, que visa contribuir com o avanço do processo contínuo de educação nas áreas de influência da Aperam, reconhecendo, oportunizando e estimulando práticas e temas educacionais inovadores alinhados com as diretrizes da esfera federal, estadual e municipal.

Os encontros terão em pauta a adequação do aprendizado, trabalhando o desenvolvimento das habilidades socioemocionais previstas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, além de orientar a organização dos conteúdos de acordo com a nova realidade educacional, revendo e adaptando aos novos objetivos.

“A pandemia trouxe reflexos imediatos que acentuaram diferenças principalmente para aqueles alunos que apresentavam dificuldades de aprender; exigiu um novo educador, com mais outras competências, que precisou se reinventar e se adaptar a novas tecnologias e novas metodologias, transformando-se. Este é o momento e a oportunidade discutir entre os educadores, pautas que integram o dia a dia da comunidade escolar”, pontua o Presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Serviço:

Inscrições

Os interessados podem realizar sua inscrição no Circuito Educacional até o dia 13 de agosto, por meio do link http://bit.ly/circuitoeducacional. A capacitação é gratuita e as vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 31 9 9102.6211.