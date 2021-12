O Colégio Católica Padre de Man está com vaga aberta para professor de Artes para Ensino Fundamental Anos Finais. O docente atuará em Coronel Fabriciano, no período matutino. Para se candidatar, é necessário ter curso superior completo em Artes e experiência em sala de aula. Pós-graduação em áreas afins é um diferencial.

As atividades do novo professor são comuns em sala de aula, como planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola e das legislações vigentes, definir os objetivos do plano curricular, elaborar o Plano Anual e o Planejamento Semanal, selecionar e organizar formas adequadas de execução, explanando situações de experiências para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, dentre outras.

Além do salário, a vaga conta com benefícios como Plano de Saúde Unimed com coparticipação; Plano Odontológico MetLife sem coparticipação; Seguro de Vida/Acidente; Licença Maternidade Estendida; Bolsa de Estudos (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

INSCRIÇÕES

Para inscrição o candidato deverá acessar o site do Padre de Man (padredeman.catolica.edu.br), clicar em Trabalhe Conosco (no menu no topo da página), realizar o cadastro prévio, se inscrever na vaga e anexar o currículo no campo solicitado. As inscrições vão até o próximo domingo, dia 12/12.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com setor de Gestão de Pessoas das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30. Contato: (31) 3846-5706 ou por e-mail recrutamento@unileste.edu.br.