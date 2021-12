O Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais (CEC-MG) está com vaga aberta para analista pedagógico. O profissional atuará em Timóteo, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h, sendo das 8h às 17h na sexta. Para se candidatar, é necessário ter curso superior completo em Pedagogia, Letras ou áreas afins, além de experiência prévia na função.

O profissional vai auxiliar diretamente a coordenação pedagógica, organizando toda rotina de entrega dos segmentos, verificando e elaborando matrizes, planilhas e relatórios; além de fazer a impressão das atividades enviadas pelos professores e enviá-los para reprodução; registrar comunicados para envio, via cópia física e/ou on-line, para professores, colaboradores administrativos e alunos e auxiliar em sala de aula em alguma eventualidade.

Também irá monitorar as agendas de provas, reposições, recuperações, simulados, observando o calendário acadêmico; subsidiar a coordenação pedagógica no desenvolvimento do Programa de Formação Contínua; subsidiar o Coordenador Pedagógico na emissão de relatórios dos índices de reprovação, aprovação, evasão e cancelamento de matrículas; contribuir no planejamento, organização e desenvolvimento de reuniões pedagógicas; auxiliar nos eventos propostos pela escola durante o ano letivo e executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Além do salário, a vaga conta com benefícios como Plano de Saúde com coparticipação; Plano Odontológico sem coparticipação; Seguro de Vida/Acidente; Licença Maternidade Estendida; Bolsa de Estudos (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

INSCRIÇÕES

Para inscrição o candidato deverá acessar o site do CECMG (cecmg.catolica.edu.br), clicar em Trabalhe Conosco (no menu no topo da página), realizar o cadastro prévio, se inscrever na vaga e anexar o currículo no campo solicitado. As inscrições vão até o dia 26/12.

Serviço:

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com setor de Gestão de Pessoas das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30. Contato: (31) 3846-5706 ou por e-mail recrutamento@unileste.edu.br.