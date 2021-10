O Colégio Católica Padre de Man está com vagas abertas para professor(a) de inglês e auxiliar escolar (exclusivo para pessoas com deficiência). Para a vaga de professor(a), é necessário ter Ensino Superior completo (licenciatura) com habilitação em Letras/Inglês e atuará no Colégio Católica Padre de Man, em Coronel Fabriciano, de segunda à sexta-feira no turno vespertino (19h/aula).

Já para auxiliar escolar, é necessário que o candidato tenha Ensino Médio Completo. O auxiliar escolar atuará no Colégio Católica Padre de Man, em Coronel Fabriciano, com jornada de trabalho de segunda à sexta-feira das 6h30min às 16h30min (1h12min de intervalo). A vaga em questão é direcionada para Pessoas com Deficiência.

PROFESSOR DE INGLÊS

Atividades:

Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola e das legislações vigentes; definir os objetivos do plano curricular, pertinentes a cada série; selecionar e organizar formas adequadas de execução, explanando situações de experiências para facilitar o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos educandos que apresentam dificuldades, implementando metodologias ativas/inovadoras; atender as demandas de pais dos alunos, sanando dúvidas e efetuando orientações para solucionar problemas, sempre acompanhadas e orientadas por uma orientadora/coordenadora.

AUXILIAR ESCOLAR (EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Atividades:

Zelar pela organização do almoxarifado, brinquedoteca e parquinho; montar, desmontar e decorar painéis e murais; fiscalizar toda a área sob sua responsabilidade, certificando o trânsito de alunos nos corredores e nos demais lugares; acompanhar entrada e saída de alunos; vistoriar as instalações da instituição após as aulas; atender as solicitações e demandas dos professores/orientação escolar; auxiliar na organização do espaço físico para atividades diferenciadas; realizar o contato com os pais, através de ligação; buscar os materiais solicitados pela coordenação/secretaria no almoxarifado do colégio, bem como levar e buscar documentos na copiadora; auxiliar no processo de entrega de documentos para os alunos em sala de aula; realizar atendimento aos alunos, registrando na respectiva pasta a ocorrência solicitada; controlar a utilização dos materiais de escritório; orientar aos alunos sobre o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (máscaras).

INSCRIÇÕES

Para inscrição, é necessário que o candidato envie o currículo atualizado para o e-mail recrutamento@unileste.edu.br. As inscrições vão até o dia 31/10/2021.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com setor de Gestão de Pessoas das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Contato: (31) 3846-5706 ou por e-mail recrutamento@unileste.edu.br.