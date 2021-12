O Colégio Católica Padre de Man está com vagas abertas para professor(a) de Geografia para Ensino Fundamental Anos Finais, professor(a) regente para Ensino Fundamental Anos Iniciais e de Inglês para Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais. Para o Ensino Médio, há vagas para professor de robótica e de empreendedorismo. O Colégio também busca professor(a) de Segurança do Trabalho para o Curso Técnico em Automação Industrial. Também estão abertas oportunidades para auxiliar escolar e assistente de Tecnologia da Informação (TI).

Para se candidatar nas vagas para professores do Padre de Man, é necessário ter curso superior completo (licenciatura) nas áreas respectivas das disciplinas: Geografia, Pedagogia, Letras, e graduação completa em Engenharia Elétrica e/ou Engenharia de Software/Computação, Administração e/ou Engenharia de Produção, áreas afins à Segurança do Trabalho, e experiência em sala de aula. O professor do Curso Técnico atuará no período noturno. Os demais professores atuarão de segunda à sexta-feira, nos turnos vespertino e/ou matutino, conforme à respectiva vaga.

Para auxiliar escolar, o requisito é ter concluído o ensino médio e o horário de trabalho pode ser de segunda à sexta-feira das 7h às 17h, ou das 8h30 às 18h30. Para assistente de TI, é necessário que o candidato tenha Curso Técnico em Informática e/ou graduação em Tecnologia da Informação e experiência prévia nas atividades. A jornada de trabalho é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Já o Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais (CECMG) está com vagas abertas para professor(a) de Geografia para Ensino Fundamental Anos Finais, professor(a) de Inglês para Ensino Fundamental Anos Iniciais, professor(a) regente para Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação Infantil. Além de experiência em sala de aula, é necessário ter ensino superior completo em Geografia (licenciatura) para a primeira opção, em Letras para a segunda e em Pedagogia nas outras vagas para professores. O professor de Geografia atuará no turno matutino, enquanto os outros, no turno vespertino. Os professores atuarão em Timóteo, de segunda à sexta-feira.

INSCRIÇÕES

Para inscrição o candidato deverá acessar o site do CECMG (cecmg.catolica.edu.br) ou do Padre de Man (padredeman.catolica.edu.br), clicar em Trabalhe Conosco (no menu no topo da página), realizar o cadastro prévio, se inscrever na vaga e anexar o currículo no campo solicitado. As inscrições vão até o dia 05/12/2021.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com setor de Gestão de Pessoas das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Contato: (31) 3846-5706 ou por e-mail recrutamento@unileste.edu.br.