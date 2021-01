Comunidade escolar pode participar de consulta pública sobre ano letivo 2021

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) recebe, até 15 de janeiro, contribuições e manifestações em uma consulta pública sobre a construção do modelo pedagógico do ano letivo 2021.

De acordo com a Agência Minas, o objetivo é o desenvolvimento das diretrizes para a rede pública estadual de ensino, partindo da premissa de ouvir toda a comunidade escolar nesse processo.

A participação é feita por meio de formulário eletrônico que pode ser acessado no site da SEE/MG e, também, nas redes sociais da secretaria. Podem participar pais, alunos, professores e gestores.

O questionário é composto por uma primeira seção para colher o perfil de quem está respondendo e por sete questões relacionadas às estratégias para o ano letivo de 2021.

Quem não tem acesso à internet e tiver interesse em contribuir com sua opinião, pode procurar uma escola estadual para fazer uso do computador e participar da consulta pública. Para essa possibilidade, são adotadas todas as recomendações sanitárias de segurança orientadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e pela SEE/MG, em consonância com as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19.