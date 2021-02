Concursados da Educação tomam posse em Ipatinga

Foram empossados nessa sexta-feira (19), em Ipatinga, 45 novos servidores aprovados em concurso público, e já reforçam o quadro da Secretaria Municipal de Educação. Na manhã da última quinta-feira (18), eles participaram de um curso de formação no auditório do Hospital Municipal.

Os concursados foram recepcionados com mensagens de boas-vindas pelo secretário de Educação, Sérgio Mendes, e sua adjunta, Patrícia Avelar. Durante o encontro, eles receberam orientações e treinamento do Departamento de Recursos Humanos (Derhu) acerca das legislações que regem as suas atividades e o serviço público, de um modo geral.

“Essa gestão está mudando o rumo do processo político de Ipatinga. Aqui, os profissionais estão entrando pela capacidade individual, sem indicações, por meio de um processo seletivo transparente. Este é o primeiro grupo de concursados que a administração Gustavo Nunes efetiva no município”, comentou a secretária adjunta de Educação, Patrícia Avelar, para acrescentar em seguida: “Não podemos deixar de falar também sobre a importante missão de todos os profissionais da Educação, independente do cargo, para a construção de uma escola acolhedora e que possibilite um futuro melhor e de oportunidades para as crianças”.