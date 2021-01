Concursados são convocados para reforçar a Educação em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga, iniciou na terça-feira (26) a convocação de concursados para serem empossados nos cargos para os quais foram aprovados. O chamamento se dá em um momento marcante, com a transição do formato das aulas para a forma híbrida, na rede municipal. O início do ano letivo está programado para o próximo dia 22.

Inicialmente foram convocados para nomeações dois oficiais de administração e um total de 34 professores, sendo sete de Educação Infantil e Ensino Fundamental, dois de Matemática, dois de História, dois de Língua Inglesa e 21 da Educação Básica (Educação Infantil I).

O secretário de Educação Sérgio Mendes destacou a importância do chamamento para o município e o privilégio da cidade ter um concurso público ainda vigente.

“O intuito do novo governo é valorizar o profissional aprovado em concurso público, uma vez que havia vagas em aberto. Às vezes governos passam e não realizam um chamamento, o que é uma falta de compromisso, principalmente quando há vagas para preencher devido a aposentadorias ou pedido de exoneração de algum servidor. E a opção pela convocação foi bastante assertiva, uma vez que tínhamos um concurso público ainda em vigência e demonstra valorização com esses servidores que agora serão concursados pelo município”, concluiu Mendes.