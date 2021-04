Convocados para graduação na UFOP devem realizar pré-matrícula até sexta (16)

A Prefeitura de Ipatinga informa que permanece aberta até sexta-feira (16) a terceira chamada para pré-matrícula dos candidatos selecionados no Processo Seletivo do curso de graduação em Administração Pública na modalidade a distância. A graduação é realizada pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), cujo polo em Ipatinga funciona nas instalações da Escola Padre Cícero, no bairro Areal. As aulas terão início em 9 de agosto.

Os candidatos convocados devem enviar exclusivamente por e-mail os documentos obrigatórios necessários ao registro da pré-matrícula. Os documentos devem ser apresentados em conformidade com a modalidade de concorrência de ingresso no curso no endereço eletrônico https://vestibular.ufop.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:documentos-para-realizacao-da-pre-matricula-adm-publica-ead&catid=182&Itemid=200.

O UAB é uma parceria entre o Ministério da Educação, as universidades federais e os municípios para oferta de cursos de nível superior e de pós-graduação por meio da modalidade de Educação a Distância.

Qualquer dúvida referente ao Processo Seletivo deve ser encaminhada para o e-mail cps.prograd@ufop.edu.br.