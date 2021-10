A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Ipatinga, anunciaram nessa segunda-feira (25) uma nova oportunidade para formação profissional gratuita, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Estão sendo disponibilizadas 40 vagas para o curso de Web design a ser oferecido a partir do dia 22 de novembro. Abertas no dia 18 de outubro, as inscrições podem ser feitas até 2 de novembro, por meio de link disponibilizado no site da instituição: https://www.mg.senac.br/Paginas/empreenda-jovem.aspx

A iniciativa faz parte do Projeto Empreenda Jovem, do governo de Minas. O curso será ministrado presencialmente, na sede local do Senac, que fica na rua Itajubá, 250 – Centro. As aulas acontecerão de segunda à sexta-feira, no horário de 13h às 17h. O público-alvo são jovens de 18 a 29 anos, em situação de vulnerabilidade social. O resultado é a inclusão produtiva e geração de renda, com a preparação dos assistidos para o desenvolvimento de novos negócios.

O vice-prefeito e secretário da Semdetur, Allex Oliveira, salienta que “essa é uma excelente ocasião para ampliar as chances de contratação para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, tendo em vista a carência e valorização dos profissionais da área, sem contar que entre os itens de preparação está o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora. Nosso intuito é apoiar ações de formação de profissionais com competência para atuarem e intervirem em seu campo de trabalho, capazes de planejar e elaborar projetos visando acompanhar as tendências tecnológicas”, pontuou.

Serão priorizadas pessoas residentes no município. Para efetuar a matrícula, os candidatos definidos após processo seletivo deverão apresentar cópia da documentação exigida no edital. Os interessados devem acessar o link seguinte e preencher os campos

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BOe6WB8ZoEKLXPio4waARYBzZgsepmVHmUtVKStJSdBUQzdVVDJJRTYyUDMyVjhTT1ZJN09LWk5MUC4u

Para outras informações, o telefone do Senac é (31) 3801-1200.