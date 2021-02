Cursos técnicos do Senai qualificam profissionais que o mercado precisa

O setor industrial mostrou resiliência e robustez durante a crise e, em 2021, se prepara para crescer. De acordo com uma pesquisa feita pela Deloitte Brasil, com 663 empresas de todo o país, 44% dos entrevistados desejam aumentar o quadro de funcionários neste ano. Entre os empresários mineiros, a perspectiva é ainda melhor: 56% deles planejam fazer novas contratações. E para ajudar as indústrias a preencherem estas vagas com mão de obra qualificada e assertiva, os cursos técnicos do Senai são as melhores escolhas.

A VLI Logistíca, empresa que oferece soluções que integram portos, ferrovias e terminais, com capacidade para atender os principais players que movimentam a economia do país, é um exemplo de empresa que se prepara para crescer. Atualmente, o Senai prepara 44 profissionais da empresa por meio de curso Técnico em Estradas. “Fizemos um diagnóstico interno que nos mostrou que em quatro anos teremos um apagão profissional. Nessa direção, nossos gestores decidiram preparar a mão de obra com profissionais desenvolvidos, atualizados, trazendo qualidade e movimentando o setor”, conta a analista sênior de Gente da VLI, Anna Elisa Pinto Coelho Fernandes.

Segundo Fernandes, a empresa também vê no Senai um importante parceiro como porta de entrada profissional na construção da carreira de seus funcionários. “Temos uma turma piloto de aprendizes no Senai em Belo Horizonte. Nosso objetivo é que eles comecem suas carreiras conosco. Por exemplo, temos a ocupação de operador de manobras, que tem grande aproveitamento aqui. Nós estamos mobilizando o presente para o futuro anunciado de prosperidade”, explicou a analista da VLI.

INSCRIÇÕES PARA CURSOS TÉCNICOS ESTÃO ABERTAS

São mais de cinco mil vagas em diversas áreas em todo o estado e as matrículas para as turmas do 1º semestre podem ser feitas até 26 de fevereiro. Esta é a sua chance de estudar em uma das instituições mais conceituadas em todo o país, com cursos que têm como objetivo proporcionar competências que combinam a teoria e as práticas específicas da sua área de atuação, com atividades que simulam a vivência na indústria e que te darão segurança para exercer a profissão.

Os cursos têm duração de 18 meses e os interessados devem estar matriculados ou ter concluído o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Não existe prova de seleção. Serão classificados os inscritos dentro do limite de vagas.

O edital com a lista completa de cursos, vagas disponíveis e valores das mensalidades para cada município, dentre outras informações, estão disponíveis no site https://www.senaimg.com.br.