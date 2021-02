Divulgados gabaritos da edição digital do Enem

Os gabaritos oficiais das provas objetivas da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão disponíveis. Para conferir, o participante deve acessar os materiais no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os Cadernos de Questões, em arquivo PDF, foram divulgados ao término de cada aplicação e já estavam disponíveis.

O Inep aplicou o Enem 2020 Digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os gabaritos e cadernos dos dois dias de exame podem ser consultados e baixados pelos participantes, que devem ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor, ao número e ao formato da prova em cada domingo de aplicação.

No primeiro dia, os inscritos resolveram itens de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de escreverem a redação, com o tema “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”. Nessa primeira edição do Enem Digital, o texto foi escrito à mão. No segundo dia, as provas foram de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias.

RESULTADOS

Os resultados das duas versões do Enem 2020 (impressa e digital) serão publicados no dia 29 de março. Já o boletim individual dos “treineiros” — inscritos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio que fazem a prova para testar conhecimentos — está previsto para ser divulgado no dia 28 de maio. Cabe pontuar que esses participantes puderam fazer apenas a versão impressa do Enem 2020, em 17 e 24 de janeiro.

Confira os gabaritos no link:

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos

Com informações do Inep