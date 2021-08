Edital oferta 244 vagas para mestrado em Química

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), lançou o novo edital do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (Profqui), com 244 vagas para professores graduados na área e atuantes na disciplina. Até 30% dos selecionados receberão bolsa da Capes. As inscrições estarão abertas de 1º de setembro a 30 de outubro e deverão ser feitas por meio no site do Profqui.

O Profqui é um dos Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (Proeb), da Capes. A iniciativa, coordenada pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) oferece formação continuada, qualificada e atualizada em Química para professores da educação básica. O curso é semipresencial e tem oferta simultânea nacional, com a participação de outras 17 instituições de ensino superior.

SOBRE O PROEB

O Proeb segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. No seu âmbito são oferecidos, atualmente, 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional que contam com mais de 15 mil alunos matriculados, em 317 unidades de ensino em todo o país.

Com informações da Capes