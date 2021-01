Educação de Ipatinga define calendário básico para o ano letivo

Aconteceu nesta quarta-feira (20), no auditório da Fiemg Regional Vale do Aço, a apresentação oficial da nova composição do grupo de gestores da Secretaria de Educação de Ipatinga ao corpo diretivo das escolas municipais. Os dirigentes dos estabelecimentos escolares foram recepcionados pelo titular da pasta, Sérgio Mendes, e a secretária Adjunta Patrícia Avelar.

Logo no hall de entrada da sede da Fiemg, os diretores foram acolhidos com melodias executadas por educadores musicais, encaminhando-se para o bate-papo que durou pouco mais de uma hora. Estreitando os laços com os servidores, Sérgio Mendes contou um pouco sobre sua trajetória como professor universitário e a experiência recente, como adjunto e secretário de Educação na cidade de Contagem, entre 2018 e 2020.

O secretário destacou algumas das práticas de sucesso aplicadas no município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, considerando-as importantes para o aperfeiçoamento do sistema educacional público em Ipatinga. Ele citou o Centro de Educação Integral, o Programa Pró-Escola, a Mostra Primavera, Mostra de Ciências, entre outras experiências exitosas.

ANO LETIVO

Foram apresentadas as propostas para o calendário escolar. A abertura do ano letivo será no dia 4 de fevereiro. No dia 5, sexta-feira, será realizada uma palestra com a mestra em Ciências Sociais, escritora, professora e pedagoga Dagmá Brandão. As aulas terão início no dia 22 do mesmo mês, ainda de forma remota, estendendo-se até 21 de dezembro.

A diretora da Escola Municipal Padre Bertollo, Lucimar Neiva, avaliou positivamente o evento: “Foi um encontro muito proveitoso. As propostas, inovadoras, certamente vão acrescentar muito e, de certa forma, os compromissos colocados nos deixaram bastante tranquilas e animadas. O desafio das nossas práticas diárias requer um aprendizado constante e, nesse sentido, temos que trabalhar em conjunto, somar e compartilhar conhecimentos”, reflete.

CRECHES CONVENIADAS

Também nesta quarta-feira, para uma reunião com o prefeito Gustavo Nunes; o vice-prefeito Alexsandro Espírito Santo; o secretário de Educação, Sérgio Mendes e a Adjunta Patrícia Avelar, estiveram na Prefeitura de Ipatinga representantes das creches conveniadas do município e de instituições privadas de educação. O objetivo do encontro foi reforçar o canal de interlocução com o segmento.

“Pretendemos estreitar ainda mais a relação das entidades educacionais com o poder público. Reconhecemos que elas desempenham papel fundamental e estratégico no atendimento das necessidades básicas da população nesta área, constituindo-se num aliado importante para que o governo possa dar melhores respostas à sociedade”, comentou o prefeito.