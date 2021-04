Educação de Ipatinga realiza capacitação online para servidores

Em atendimento ao Programa de Formação Continuada do ano de 2021, regido pelo Decreto nº 8.324/2016 e Lei n° 3.517/2015, e cumprindo as diretrizes previstas no calendário escolar, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Ipatinga realizará cursos de capacitação no próximo sábado (17), na modalidade remota, em função da pandemia de coronavírus.

Devido à Deliberação nº 130 do Governo Estado, que coloca o município na chamada “Onda Roxa”, as capacitações serão realizadas na modalidade on-line, com utilização do YouTube e plataforma Google Meet. Serão quatro horas de ministrações, nos turnos matutino (7h às 11h) e vespertino (13h às 17h).

Participam das atividades os professores da Educação Infantil; dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental; da 1ª à 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA); servidores de apoio à educação, e professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Centro de Atendimento Multidisciplinar Herbert de Souza (Cenam).

O processo de inscrição e validação para presença e emissão dos certificados será realizado exclusivamente por e-mail institucional (suporte@edu.ipatinga.mg.gov.br).

A secretária interina da pasta, Patrícia Avelar, destacou a importância da capacitação para o aprimoramento de quem trabalha na educação municipal: “Os cursos de formação continuada são muito didáticos e valiosos, uma vez que os temas discutidos são específicos de cada segmento. Por isso, é fundamental que nossas escolas inscrevam e validem a presença de seus professores para que eles possam participar dessa jornada de conhecimento que será realizada no sábado”, concluiu.