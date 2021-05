Educação promove encontro com pedagogos em Paraíso

A Secretaria de Educação de Santana do Paraíso promoveu um encontro com pedagogos na manhã desta terça-feira (25), na Escola Municipal José Dias Bicalho, no Centro. O objetivo foi homenagear estes profissionais, em atenção ao Dia do Pedagogo, celebrado em 20 de maio, e também realizar a análise dos livros de temas transversais que serão distribuídos pela Prefeitura aos alunos da rede municipal. Esses temas são um complemento ao material didático convencional e trabalham questões como o respeito ao meio ambiente, a ética e os cuidados com a saúde.

O encontro desta terça contou com a presença do prefeito Bruno Morato, que enalteceu o papel dos pedagogos na educação básica e elogiou o comprometimento destes profissionais com a promoção de uma educação de qualidade em Santana do Paraíso. Também participou, como convidado, o escritor Alessandro de Sá, cuja experiência foi importante para auxiliar os pedagogos na análise do material.

A secretária municipal de Educação, Janice Alves da Silva, ofereceu um café da manhã aos pedagogos e destacou a relevância destes educadores no ambiente escolar e a importância da parceria com eles na avaliação dos livros de temas transversais que serão entregues aos alunos.

“Nós utilizamos esse momento com os pedagogos para fazer a análise dos livros que tratam dos temas transversais, para que o município tenha um acervo maior de material, no que diz respeito à pesquisa e à construção de material do dia a dia. Foi uma oportunidade para que os pedagogos fizessem a análise desses exemplares. Além disso, o escritor Alessandro de Sá falou sobre os exemplares e sobre a formatação do texto e das imagens. Tudo isso para garantir a qualidade do material que será entregue às nossas crianças”, ressaltou Janice.