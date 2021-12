A Escola Municipal Maria da Conceição Ataíde, na Serra dos Cocais em Coronel Fabriciano, recebeu o prêmio de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG) – edição de 2021. O programa destaque é o “Ensinando Verde”, desenvolvida pela Emater em parceria com a prefeitura.

A iniciativa é focada em promover ações de educação agroecológicas nas escolas rurais e preparar crianças e jovens para realizarem atividades práticas de campo. O Ensinando Verde foi escolhido como destaque na categoria pela comissão que avaliou projetos de 30 municípios que integram a regional. A premiação aconteceu neste final de semana durante a solenidade em comemoração aos 73 anos da Emater-MG, no Shopping Vale do Aço.

O certificado foi entregue ao diretor da E. M. Maria da Conceição Ataíde, Gilberto Penha de Andrade, e ao técnico da Emater em Fabriciano, Emanuel Simões, responsável pela implantação e coordenação do Ensinando Verde. A prefeitura foi representada pelo diretor de Turismo, Waldiney Renato, e a coordenadora do setor, Emanuelle Cogo.

A premiação é realizada anualmente, no Dia Nacional do Extensionista Rural, e reconhece projetos e iniciativas desenvolvidas pelo poder público, instituições, organizações sociais e produtores nos municípios de atuação da Emater-MG. São 12 categorias no total.

ENSINANDO VERDE 2021

O programa Ensinando Verde tem como objetivo integrar escola e comunidade e compartilhar soluções práticas para o dia-a-dia do pequeno produtor. Ao longo de 2021, os estudantes da E. M. Maria da Conceição Ataíde formaram equipes com seus familiares e participaram de uma gincana com 15 tarefas multidisciplinares.

O desafio era usar os conhecimentos aprendidos em sala de aula e transformá-los em experimentos em suas casas. Em parceria com a iniciativa privada e entidades, a coordenação do Ensinando Verde conseguiu premiar as iniciativas que mais se destacaram, como forma de incentivar os educandos.

No município, a premiação aconteceu no último dia 26 de novembro, na escola:

– 1º Lugar (notebook): Samuel Nicomedes Arruda de Lima

– 2º Lugar (celular): Manuelle Rodrigues Belmiro

– 3º Lugar (jogo de tabuleiro): Jéssica Silva Maciel Florentino