Escolas da rede municipal retomam aulas presenciais em Fabriciano

O ensino na rede pública municipal de Coronel Fabriciano já está a todo o vapor com o avanço do processo de vacinação contra a Covid-19 pelo país e a adoção de rígidos protocolos sanitários para proteção das crianças, educadores e demais servidores. O retorno das aulas presenciais foi nesta segunda-feira (18), em 19 das 24 escolas e creches do município. Segundo levantamentos da Secretaria de Governança Educacional, a volta dos alunos atingiu 70% do esperado.

Diferentemente do período experimental realizado entre 23 de novembro e 18 de dezembro de 2020, as aulas agora são obrigatórias e determinantes para a conclusão do ano letivo do estudante. Quem não comparecer às aulas será registrado como falta.

Estudantes da educação infantil (4 e 5 anos) e do ensino fundamental, (1º ao 9º ano) retomaram os estudos por decisão do Prefeito Municipal e da Secretaria de Governança Educacional após ouvir os país (70% pediram a volta às aulas), o Conselho Municipal de Educação e profissionais da área da saúde, que deram o aval, observando as medidas adotadas pelo município.

Ao chegar à escola, munidos de máscara e protetor facial, entregues pela prefeitura, os alunos têm a temperatura corporal aferida e higienizam as mãos com álcool gel. Nas salas as carteiras foram distanciadas e o professor usa os mesmos equipamentos de proteção. Para ir ao banheiro, é liberado somente um por vez e a merenda é disponibilizada de forma escalonada por turma para evitar aglomerações.

Avó de um aluno, Dona Neuza Estela Pereira, entregou o neto logo cedo na Escola Municipal Dom Lelis Lara e conferiu de perto as regras anunciadas. “Gostei e estou tranquila”, disse. Fabiana Duarte, mãe de uma aluna, aprovou as medidas e o retorno das aulas. “Já era hora. Precisamos avançar”, disse em tom de confiança.

O secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra informou que a educação e a saúde vão caminhar de mãos dadas e adotar outras medidas, caso necessário. O Prefeito Dr. Marcos Vinícius disse que a impressão deixada no primeiro dia foi altamente positiva. “A impressão que eu tenho é que todos estão entendendo como lidar no dia a dia com o vírus e ter segurança”, completou.