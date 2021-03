Escolas retomam a rotina gradativamente em Timóteo

A segunda semana desde a retomada das aulas na rede municipal de ensino de Timóteo transcorreu dentro do que foi planejado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. As aulas retornaram no dia 22 de fevereiro de forma híbrida com rodízio entre as turmas. Na primeira semana, metade das turmas do 6º ao 9º anos do ensino Fundamental tiveram aulas presenciais e os outros 50% aulas remotas. Nesta semana as turmas foram invertidas: quem assistiu aula presencial na semana passada ficou em casa acompanhando as atividades escolares pela internet e quem tinha ficado em casa foi para sala de aula.

Nessa quinta-feira (4), o secretário municipal de Educação, José Vespasiano Cassemiro, o Professor Vespa, realizou uma visita à Escola Municipal Professora Maria Aparecida Martins Prado (Mamp), no bairro Alphaville, para conversar com professores, alunos e trabalhadores da unidade. Ao lado do diretor da escola, Edson José de Morais, professor Vespa verificou o cumprimento dos protocolos de distanciamento, o uso de álcool em gel e máscara, bem como se os ônibus que transportam os alunos estavam higienizados e seguindo a regra de espaçamento entre os passageiros.

“Gostaria de parabenizar a escola, na pessoa do diretor Edson, os professores e os servidores pelo trabalho que vem sendo realizado na adoção dos protocolos sanitários. Gostaria de enfatizar que o retorno às aulas foi feito com planejamento e foi submetido ao Conselho Municipal de Educação e ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A coordenação de fiscalização da Covid-19 também está atenta a qualquer situação incomum nas escolas”, ponderou Professor Vespa.

O diretor Edson de Morais, por sua vez, reconheceu o empenho da Secretaria de Educação em garantir todas as condições necessárias para o retorno às aulas em segurança. “Estamos tomando todos os cuidados possíveis na escola. Estou muito feliz pelo apoio da comunidade e da Secretaria nessa retomada gradual das aulas”, citou o diretor.

A subsecretária de Educação, Márcia Lessa, por sua vez, enfatizou que a volta das turmas está sendo feita de forma gradativa e cercada de todos os cuidados e protocolos sanitários. Após a retomada pelas turmas de 6º ao 9º Anos finais do Ensino Fundamental, será a vez dos alunos do 1º ao 5º anos (ensino Fundamental) retornam na próxima segunda-feira (8) de março. No dia 22 de março é a vez dos alunos da Educação Infantil voltarem às aulas presenciais seguindo a mesma programação de revezamento das turmas.