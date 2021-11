A Fundação Aperam Acesita e a Aperam BioEnergia, em parceria com a Junior Achievement – JA MG, abrem vagas para mais uma turma do curso Futuro do Trabalho. Entre os dias 30/11 e 9/12 serão realizadas as aulas, gratuitamente, em formato online, para jovens meninas ou que se identificam com o gênero, das regiões do Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha, que tenham entre 14 a 20 anos. As aulas serão ministradas das 15h às 16h30, ao vivo, e as participantes receberão certificado de conclusão do curso. As inscrições podem ser realizadas por meio do link http://bit.ly/futurodotrabalhoja.

As aulas irão abordar as transformações que o mercado de trabalho está vivendo com a 4ª revolução industrial. O foco será dado às ferramentas e habilidades (soft skills) exigidas para obter e manter uma profissão em setores com carreiras de alto crescimento, dando ênfase às carreiras de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática ; em inglês). Durante os encontros as alunas poderão interagir, tirar dúvidas e trocar ideias com os colegas de sala.

A Junior Achievement – JA MG, é uma organização voltada para educação, preparação para o mercado de trabalho e empreendedorismo de jovens. Desde 2004, a Fundação Aperam Acesita mantém a parceria, desenvolvendo atividades voltadas para projetos educacionais.