Fabriciano anuncia volta às aulas presenciais no dia 18

Na próxima segunda-feira (18), cerca de 7 mil alunos da Pré-escola da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, da rede municipal de ensino de Coronel Fabriciano retornam às aulas presenciais alternadas. O retorno das aulas vale para crianças a partir de quatro anos de idade, do pré-escolar. Portanto, crianças menores de quatro anos (três anos, 11 meses e 29 dias) que estão matriculadas nas creches ainda permanecerão em casa. Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também retornam às atividades educacionais dia sim, dia não. A proporção de 50% vale para todos.

Em novembro de 2020, alunos de cinco escolas, do 6º ao 9º ano retornaram ao ensino de forma experimental, o que serviu de parâmetro para a decisão do município de retomar às aulas nas escolas presencialmente, agora de forma mais segura. O Secretário de Governança Educacional diz que o resultado obtido em novembro foi positivo.

“Entre 23 de novembro e 18 de dezembro, tivemos uma experiência extremamente salutar. A ocupação das salas de aula atingiu até 70% em alguns dias e não registramos nenhum caso de contaminação entre aluno ou professor, o que nos dá margem para tomar essa decisão agora”, afirma Serra.

Para aumentar ainda mais a segurança de alunos e servidores da educação, o município adquiriu um item a mais, o protetor facial de plástico, que será entregue a todos. A lista dos itens que compõem o kit de proteção inclui ainda a máscara e o álcool gel, além do termômetro para medir a temperatura antes de entrar na escola.

Dentre as medidas, também foram estabelecidos critérios de divisão das turmas pela metade e distanciamento entre alunos de 2 metros. As escolas receberão um documento intitulado Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais. O conjunto de normas obrigatórias será entregue aos diretores e vices das escolas para uniformizar os procedimentos em toda a rede de modo que as escolas, em conjunto, seguirão os mesmos critérios. Além do guia, a Secretaria de Governança Educacional imprimiu 10 mil unidades de um Manual de Volta às Aulas com Segurança, que traz orientações para os educadores, servidores, alunos e pais. O documento, baseado em protocolos nacionais e internacionais, orienta sobre medidas coletivas dentro das escolas, medidas individuais, dá dicas de higiene e etiqueta.

“Preocupamo-nos inclusive com medidas de prevenção fora do ambiente escolar, como no retorno para casa. Orientamos as crianças a não abraçar seus pais, avós ou tios, antes de higienizar o protetor facial, lavar a máscara, tirar o uniforme e tomar banho. Creio que se todos adotarem os procedimentos teremos menos infecções por Covid”, afirma Serra.

A administração municipal ressalta que a decisão de antecipar o retorno das aulas para 18 de janeiro se deve ao fato de poder garantir o recesso de meio do ano, na segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto, período em que a pandemia teve um pico em 2020.