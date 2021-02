Fabriciano apresenta a Caratinga modelo de “Volta às aulas”

O modelo bem sucedido de volta às aulas em formato presencial adotado por Coronel Fabriciano foi apresentado aos gestores da educação de Caratinga, município que fica a 103km. Semana passada, uma comitiva de Rio Piracicaba também esteve na cidade conhecendo os investimentos e protocolos adotados.

A comitiva caratinguense foi composta pela secretária de Educação, Helaine Alves; gerente pedagógica, Rosa Nascimento; coordenadora da pasta da Educação, Cristina Damasceno e o secretário de Saúde, Erick Gonçalves, que também se reuniu com o secretário de Governança da Saúde de Fabriciano, Ricardo Cacau.

Carlos Alberto Serra Negra, secretário de Governança Educacional de Coronel Fabriciano apresentou como o município se preparou para retomar o ensino presencial. O encontro teve ainda a participação das gerências de Sistema, Cristina Soares e Pedagógica, Neuza Viana.

Dentre os protocolos, a secretaria monitora constantemente a saúde dos alunos e servidores e tem determinação para suspender as aulas imediatamente em caso de registros da doença. Para garantir o retorno com segurança para todos, o município adquiriu máscaras, protetores faciais, álcool em gel nas salas de aulas e promove a limpeza constante de todo o ambiente escolar inúmeras vezes por dia. O transporte de alunos também segue os mesmos protocolos.

Com todo esse investimento e cuidado, o município segue para a quarta semana de aulas presenciais sem nenhum caso de contaminação no ambiente escolar. Para garantir as práticas adotadas, os profissionais da educação recebem treinamentos semanais.

INVESTIMENTOS DA GESTÃO

Em 4 anos de gestão, Fabriciano investiu mais de R$ 10 milhões na Educação. Carlos Alberto Serra Negra destaca a adoção do Sistema Aprende Brasil, que segundo ele garante qualidade igualitária do ensino em todas as escolas. O município oferta ainda Kit Escolar de alta qualidade, uniformes com tênis e agasalho e merenda diferenciada e com acompanhamento nutricional. Os resultados do Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB) em 2020 evoluíram com os números passando de 6 para 6,2.

A Secretária de Educação de Caratinga, Helaine Alves disse que a visita técnica foi produtiva para que o município também adote sua política de volta às aulas.

“Acredito que temos muito a ganhar com a parceria entre os municípios e quem mais ganha com isso são os alunos, com essa troca de experiência. Recebemos muitas informações que serão de muita valia para nós. Em nome do prefeito de Caratinga, Dr. Welington, e em meu nome, gostaria de agradecer a recepção e disponibilidade da equipe de Fabriciano”, concluiu Helaine Alves.

Carlos Alberto Serra Negra informou que Fabriciano está de portas abertas para os prefeitos e secretários vizinhos. “Tenho percebido que na visão dos outros municípios, Fabriciano tem se tornado referência mediante ao trabalho desenvolvido ao longo dos 4 anos, e com as ações para a volta das aulas. Vamos continuar evoluindo e estudando novas práticas para que nossos alunos e os municípios se beneficiem”, disse Carlos Alberto Serra Negra.