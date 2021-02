Fabriciano inicia entrega dos kits escolares

A Prefeitura de Coronel Fabriciano fez a entrega dos primeiros kits escolares do calendário 2021. A solenidade aconteceu na Escola Municipal Senador Zé Alencar, no Silvio Pereira II, na manhã desta sexta-feira (26). Já na segunda-feira, 1º de março, os pais dos alunos da rede municipal começarão a receber os materiais escolares.

Este ano, serão entregues cerca de 8,5 mil kits com lápis, caneta, borracha, cadernos (desenho, brochura e espiral), agendas e demais materiais necessários ao estudo das crianças, além de uma squeeze e mochilas em tamanhos diferentes para os alunos da educação infantil (pequena) e do ensino fundamental (maior). Os alunos da educação infantil de 4 e 5 anos recebem ainda o kit pedagógico do Sistema Aprende Brasil. Os kits variam e contém os materiais adequados à idade e ao ano escolar do aluno.

A aquisição de kits mais completos e com material de qualidade superior começou em 2017. O investimento integra o orçamento da pasta da educação. “Todos os anos nós priorizamos a entrega. É o quinto ano consecutivo, e isso mantém a igualdade de condições entre os alunos. São materiais que eles necessitam e nós entendemos que é uma política de governo e um ótimo investimento”, disse Carlos Alberto Serra Negra, Secretário de Governança Educacional.

ALUNOS APROVAM

Os novos kits começaram a ser usados imediatamente. A pequena Alice Amaral Souza, de nove anos, estava animada com o material em mãos. “É muito legal. Eu vou usar para fazer minhas atividades, meu dever de casa e também fazer minhas atividades na sala”, disse.

Waguinel Washington, também de nove anos, disse que ficou feliz com a qualidade do material e completou com uma visão de economia. “Vem muitas coisas boas, tipo cola, régua, lápis de escrever, tesoura, caderno e garrafinha. Meu pai não vai precisar gastar com nada. Eu já tenho tudo”, afirmou.

LEVANTAMENTO DOS PROFESSORES

Na cerimônia, o prefeito Marcos Vinicius informou que pretende realizar um levantamento que abrange os profissionais da educação da rede pública e privada. O objetivo é saber o quantitativo e o perfil destes profissionais, incluindo a condição de saúde, existência de comorbidade, faixa etária etc. Por meio destes números, o município poderá planejar uma possível vacinação conforme as doses forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde (Governo Federal).

“Nós entendemos que esta é uma prioridade no combate ao coronavírus e a nossa intenção é proporcionar a volta à normalidade dentro das escolas. 100% da normalidade é muito difícil, mas a gente acredita ser muito importante vacinar o pessoal da educação como professores, vigilantes, serviços gerais, todos que se envolvem com as crianças, dependendo da idade e comorbidade”, disse Marcos.

O prefeito ressaltou ainda que vacinar todos de uma vez é impossível, mas que o município continuará elegendo prioridades e a inclusão de novos grupos.