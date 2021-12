A Secretaria de Governança Educacional e Cultura de Coronel Fabriciano, realizou nessa quarta-feira (15), a formatura de 85 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 1º e 2º segmentos do Ensino Fundamental. A cerimônia ocorreu no auditório do Centro Administrativo Mariano Pires Pontes, no Bom Jesus, com a presença dos familiares e toda a equipe pedagógica da secretaria.

Dentro os formandos, 47 foram alunos da Apae, cujo núcleo funciona anexo à Escola Municipal Vereador Paulo Franklin. Completam as turmas, alunos das escolas municipais Argeu Brandão e Raimunda Coura de Barcelos.

O vice-prefeito, Sadi Lucca participou da cerimônia e exaltou o esforço dos estudantes. “Há um futuro para cada um de vocês e este futuro agora se tornou ainda mais exitoso graças ao conhecimento. É importante para cada um o aprendizado que teve e nós só temos que parabenizar pela conquista de vocês”, disse.

Carlos Alberto Serra Negra, secretário de Governança Educacional e Cultura, ressaltou o crescimento da EJA nos últimos anos e o crescente interesse dos estudantes em retomar os estudos. Em Fabriciano, a EJA conta com transporte, merenda de qualidade, uniforme e kit escolar como é oferecido aos estudantes do ensino regular.

Segundo o secretário, o esforço da secretaria é fruto da política educacional do município inserida no Plano Municipal de Educação. “Estamos investindo para fazer uma educação cada vez melhor e isso inclui desde as creches ao ensino suplementar noturno. Nós acreditamos no sonho de vocês! Acreditem nesse sonho e faremos de tudo para que ele seja realizado”, disse.

A oradora das turmas, dona Maria Aparecida Braz, falou em nome dos colegas e emocionou a plateia. “Esta é uma noite diferente de todas que vivi. Eu, aluna com deficiência intelectual, representando vocês, colegas, neste momento. Hoje sou vista e aprendi o meu valor”, disse entre outras frases que refletem o tamanho da conquista que a leitura e a escrita representam na vida de cada um dos formandos da noite.

MATRÍCULAS ABERTAS

As matrículas para formação de novas turmas para o 1º semestre de 2022 já estão abertas e vão até dia 04 de fevereiro de 2022. É preciso ter acima de 15 anos e não ter concluído o ensino fundamental. Para se matricular, basta procurar uma das três escolas: E.M. Vereador Paulo Franklin, no Santa Cruz; E.M. Argeu Brandão, no Manoel Maia e E.M. Raimunda Coura de Barcellos, no Caladinho de Cima. As aulas são diárias no período noturno.

Os documentos necessários são:

– Declaração ou histórico escolar;

– RG;

– Certidão de nascimento;

– Foto 3×4;

– Comprovante de endereço (Conta de água ou luz);

– Alunos entre 15 e 17 anos precisam comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis.